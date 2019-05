Ruim 150.000 klachten bij LAKS over eindexamens

Bij de examenklachtlijn van het LAKS zijn meer dan 150.000 klachten binnengekomen over de middelbareschooleindexamens van de afgelopen twee weken. Dat is iets minder dan de 177.000 klachten van vorig jaar, aldus de belangenbehartiger van scholieren. In 2017 ontving LAKS zo’n 190.000 klachten en in 2016 een recordaantal van 204.000. Een verklaring voor het dalende aantal klachten heeft het LAKS niet.

Over de centrale examens wiskunde kwamen de meeste klachten binnen, in het bijzonder over wiskunde A op de havo. Volgens het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) gingen dit jaar opvallend veel klachten over de inhoud van de toetsen. Scholieren vonden examens bijvoorbeeld te lang of vragen te moeilijk. Ook wezen ze het LAKS op mogelijke fouten in opgaven.

Whitney Houston

Daarnaast werd niet op alle scholen even goed de stilte bewaakt. Zo ontving het LAKS klachten over schreeuwende pauwen, loeiende koeien en snaterende ganzen. Ook zou een voorbijganger ergens de examenkandidaten hebben verstoord met een luidkeels I Will Always Love You van Whitney Houston en deelde een vrachtwagenchauffeur ergens anders zijn voorliefde voor Marco Borsato door het volume van zijn autoradio flink op te schroeven.

Ruim 217.000 middelbare scholieren zwoegden de afgelopen twee weken op hun centrale examens. Half juni horen ze of ze geslaagd zijn.