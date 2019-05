Politiek debat om te huilen

We wilden in de Rode Hoed stemmen, omdat ik benieuwd was of daar nog iets van de roofdierengeur van de vorige avond zou hangen. Toen duelleerden er Mark Rutte en Thierry Baudet onder het relbeluste oog van anderhalf miljoen tv-kijkers.

Helaas, er viel achter de hoofdingang niets meer te ruiken, laat staan te zien, behalve een receptioniste die ons verbaasd aankeek en beduidde dat we een belendende ingang moesten nemen - dáár bevond zich het stemlokaal.

„Op wie zal ik gaan stemmen?” had mijn vrouw de vorige avond gevraagd. Het klonk als een retorische vraag, mogelijk bedoeld om mij uit de tent te lokken. Iedereen wil altijd weten wat de columnist stemt, dan kan hij daar op worden afgerekend als de gekozen partij of politicus later een wanprestatie levert.

„Dat weet je best”, zei ik, om er met een vals lachje aan toe te voegen: „Of dacht je aan iemand anders dan Frans Timmermans?”

In het stemhokje riep ik (mag dat eigenlijk wel?) nog naar haar: „Je kunt ook nog Max van den Berg of Hedy d’Ancona stemmen. Old soldiers never…” Ik had hun namen onderaan de PvdA-lijst zien staan. Ze antwoordde met een onverstaanbaar gemurmel, terwijl ze ongetwijfeld al het rondje naast de naam van Timmermans overdreven rood stond in te kleuren. Ik vermoed dat Timmermans, ook niet meer de jongste, voor haar en andere generatiegenoten een ideale brug vormt naar het glorieuze rooie verleden met Max en Hedy.

Zelf vond ik het jammer dat Timmermans vanwege een oud conflict met Jeroen Pauw niet op tv had willen debatteren met Baudet. Was dat wel zo verstandig van Nederlands beste politieke debater? Zo’n talkshow is voor een politicus een te belangrijk podium om te negeren. In plaats daarvan moest Timmermans zich nu in het lijsttrekkersdebat bij de NOS laten uitfoeteren door een keffertje van de SP, waar ze karaktermoord op een ander lid van de linkse familie belangrijker vinden dan de strijd tegen rechts.

Timmermans had meer eer kunnen inleggen met een debat tegen Baudet. Die begon met veel gekunstelde bravoure tegen een nogal gespannen Rutte, maar maakte een kapitale blunder met zijn vraag aan Rutte wanneer hij voor het laatst had gehuild.

Wat wilde hij met die belachelijke vraag bereiken? Dat Rutte het antwoord zou weigeren, waarna hij hem als een kille figuur kon afserveren? Menigeen zou inderdaad gezegd hebben: „Dat gaat u niets aan, meneer Baudet.” Maar Rutte reageerde openhartig en Baudet moest retireren; daarna werd Baudets argumentatie nog bedenkelijker, vooral toen hij de ultrarechtse Salvini en Orbán begon te prijzen.

Voor we naar het stemlokaal gingen, wees ik mijn vrouw nog op een paginagrote advertentie van de PvdA in de krant. Tekst: „Word nooit onverschillig. Stem vandaag Frans Timmermans.” Op de bijbehorende foto keek Timmermans met een jong meisje hoopvol de toekomst tegemoet. „Daar gaat het om”, prees mijn vrouw, „niet onverschillig worden, toch?”

Ik kon een diepe zucht niet onderdrukken, want ik moest denken aan het saaie lijsttrekkersdebat bij de NOS en het ‘gevecht’ in de Rode Hoed tussen dat rechtse haantje en een nog veel rechtser ander haantje. Als dát de toekomst werd van het politieke debat in Nederland, zou het moeilijk worden om onverschilligheid te voorkomen, toch?