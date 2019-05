NS en kabinet: kom niet naar stations dinsdag

De NS adviseert reizigers dinsdag 28 mei niet naar stations te komen vanwege de landelijke ov-staking. Naar verwachting zal er „zeer beperkt tot geen treinverkeer” zijn, aldus de vervoerder. De NS zei vrijdag dat het niet in staat is „een betrouwbare dienstregeling” in elkaar te draaien omdat niet duidelijk is hoe groot de stakingsbereidheid is onder het NS-personeel.

De 24-uursstaking dinsdag zal veel impact hebben, aldus Stientje van Veldhoven (Infrastructuur, D66). Het wordt volgens de staatssecretaris „heel vervelend”. Ze roept reizigers op zich goed voor te bereiden en van tevoren na te denken over reisalternatieven.

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) verwacht dat scholen en universiteiten studenten enigszins tegemoet zullen komen als die door de staking een toets of tentamen missen. Hoewel volgens de minister van studenten „enige creativiteit” mag worden verwacht, bijvoorbeeld doordat ze bij medestudenten logeren, rekent de minister erop dat instellingen „een beetje coulant” zullen zijn.

Streekvervoer

Ook de streekvervoerders betreuren bij monde van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) de „publieksonvriendelijke” staking. Waar mogelijk hopen de vervoerders toch bussen, trams en treinen te laten rijden, „afhankelijk van het aantal werkwilligen”.

De gemeente Velsen in Noord-Holland wil afdwingen dat de veerpont tussen IJmuiden en Velsen-Noord dinsdag ondanks de staking blijft varen, aldus persbureau ANP. Veel mensen zijn voor werk of school afhankelijk van de veer over het Noordzeekanaal. In Velsen-Noord is onder meer Tata Steel gevestigd. De gemeente wil via de rechter afdwingen dat de staking op de pont geheel of tijdens spitsuren verboden wordt. Maandag dient de zaak in de rechtbank in Haarlem.

Door het trein- en streekvervoer plat te leggen, hopen de vakbonden verbetering van het pensioenstelsel af te dwingen en onder meer tegen te gaan dat de pensioenleeftijd stijgt. Vorig jaar liep overleg over een nieuw pensioenakkoord vast.

De NS waarschuwt dat ook woensdag 29 mei het treinverkeer mogelijk nog is ontregeld door de pensioenactie.