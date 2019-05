Moet Huawei geboycot worden?

Huawei is zeer gevaarlijk voor de nationale veiligheid

Hoog tijd dat de Tech-Koude Oorlog is begonnen. „Als deze boycot echter een soort afgrondpolitiek is om een betere handelsdeal uit Beijing los te peuteren, dan is dit een blunder. De nationale veiligheidsproblemen die door de technologie van Huawei zijn ontstaan, overstijgen elk handelsgeschil.” Eli Lake, columnist op Bloomberg Opinion

Europese leiders moeten een voorbeeld nemen aan de China-politiek van Trump

Trump vertrouwt Huawei „de aanleg van z’n 5G-netwerk niet toe wegens de kans op spionage”. Europese leiders maken „zich nog geen enkele zorgen. De naïeve en lakse houding van de EU tegenover de snel groeiende macht van China stamt nog uit de Obama-periode. Maar in Amerika is links en rechts inmiddels wakker.” Roderick Veelo, journalist, in een column op RTLZ.nl

Met repercussies voor de handel met China zal het wel meevallen

Ook al doet China aan hondenhokdiplomatie, „in de twee jaar van straf na de ontmoeting tussen premier David Cameron en de Dalai Lama in 2010 is de handel van het VK met China toegenomen. (…) China heeft anderen evenveel nodig als anderen China. Charles Parton, Brits geopolitiek expert, in de FT

China zou terug kunnen slaan en Apple in de ban kunnen doen

Chinese consumenten hebben gedreigd van Apple naar Huawei over te stappen. Zo’n ‘boycot’ duurt doorgaans maar kort, maar: „Hoewel Apple erg ervaren is, zou het dit keer zwaarder dan ooit voor het bedrijf kunnen zijn”. Nicole Peng, mobiele communicatie-expert bij Canalys, op CNBC

China wordt zo gestimuleerd om verder aan een eigen internet te bouwen

Een „verdere opsplitsing van het internet in geopolitieke machtsblokken” dreigt. Grootmachten beconcurreren elkaar dan niet opbouwend, maar ondermijnen elkaar „middels digitale spionage en het opvoeren van handelsconflicten. Dat kan leiden tot een gemilitariseerd Chinees en Amerikaans internet”. Commentaar van NRC

Dit is ook een hard en vuil geopolitiek spel

Deze kwestie „gaat verder dan ‘banen-dankzij-5G’ versus ‘stop-Chinese-spionage’. Het verdedigen van onze belangen vergt argwaan jegens China, maar hangt ook af van ons vermogen – als Europa, met Canada en anderen – om de in Washington vrijwel onstuitbaar geworden Koude Oorlogsdynamiek te temperen.” Luuk van Middelaar, columnist, in NRC

