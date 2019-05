Missouri wil abortus na acht weken zwangerschap verbieden

In de Amerikaanse staat Missouri wordt het mogelijk binnenkort strafbaar om een prille zwangerschap af te breken. De Republikeinse gouverneur Mike Parson heeft vrijdag een wetsvoorstel ondertekend dat abortus na acht weken strafbaar maakt. Missouri sluit hiermee aan bij een reeks staten die de wetgeving rond abortus de afgelopen maanden strenger hebben gemaakt.

Ook vrouwen die zwanger zijn geworden door verkrachting of incest, mogen volgens de nieuwe wet geen abortus plegen na acht weken. Dokters die het kind aborteren van een vrouw die langer dan deze termijn zwanger is, hangt een celstraf van maximaal vijftien jaar boven het hoofd. De vrouwen zelf kunnen niet vervolgd worden.

Het is vrijwel zeker dat de wetswijziging aangevochten zal worden. Critici vrezen onder meer dat een (gedeeltelijk) verbod ertoe zal leiden dat vrouwen het heft in eigen handen nemen, hetgeen levensgevaarlijk is voor de moeder. NARAL, een organisatie die zich inzet voor het recht op abortus, noemt de wetswijziging „een bijna volledig verbod op veilige, legale abortus”.

Gouverneur Parson noemt het verbod juist „een duidelijke boodschap dat we hier in Missouri altijd staan voor leven, het beschermen van de gezondheid van vrouwen en voor de rechten van de ongeborenen”. Hij stelt de rechten te beschermen van „degenen zonder stem”.

Republikeins Hooggerechtshof

De discussie over abortus is de afgelopen maanden weer opgelaaid in de Verenigde Staten. Zeker vier staten hebben dit jaar zogenoemde „foetale hartslag-wetten” doorgevoerd, waarbij abortus wordt verboden vanaf het moment dat een hartslag vastgesteld kan worden. In Alabama werd eerder deze maand het strengste wetsvoorstel ondertekend, waarmee alle vormen van abortus worden gecriminaliseerd, behalve als het leven van de moeder op het spel staat.

Het is nog niet duidelijk of de wetswijzigingen in stand blijven. In het verleden zijn vergelijkbare wetten aangevochten en vernietigd door de rechtbank. Hierbij baseerden rechters zich op een uitspraak in de zaak Roe vs. Wade uit 1973. Toen legde het Hooggerechtshof vast dat overheden abortus in het eerste trimester niet mogen verbieden. Conservatieven hopen echter dat strenge abortuswetten nu wel een kans van slagen hebben, omdat de meerderheid van de rechters in het Hooggerechtshof Republikeins is.