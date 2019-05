Levenslang voor Amerikaan die meisje kidnapte en haar ouders doodde

Jake Patterson, die de 13-jarige Jayme Closs uit Wisconsin vorig jaar kidnapte en haar ouders doodde, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Dat meldt persbureau Reuters. Patterson heeft bekend schuldig te zijn aan de misdrijven. Hij zou hebben gefantaseerd over het ontvoeren van meerdere meisjes en het doden van verschillende gezinnen.

Patterson vermoordde Closs’ ouders in oktober 2018, waarna hij haar ontvoerde. 88 dagen hield hij het meisje gevangen in een huisje. In januari wist ze te ontsnappen. Een kwartier nadat zij zich bij de politie meldde, werd Patterson aangehouden.

De ontvoerder zou Closs willekeurig hebben gekozen. Hij heeft de autoriteiten verteld dat hij zijn pijlen richtte op het meisje toen hij haar een keer de schoolbus uit zag stappen. Hij zou zijn misdrijven uitvoerig hebben voorbereid, onder meer door zijn nummerborden te vervangen en zich te verhullen in zwarte kleding.

Patterson wordt niet vervolgd voor mogelijke misdrijven die zijn gebeurd tijdens de ontvoering. Volgens persbureau AP is hiervoor gekozen om Closs’ privacy te beschermen en haar nog meer pijn te besparen. In een verklaring van Closs die in de rechtszaal werd voorgelezen, stelt het meisje dat Patterson „dacht dat hij me kon bezitten, maar hij had het mis. Ik was slimmer.”