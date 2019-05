Landelijke sinterklaasintocht dit jaar in Apeldoorn

De landelijke sinterklaasintocht wordt dit jaar in de gemeente Apeldoorn gehouden. Dat heeft de NTR vrijdag bekendgemaakt. De Sint zal op zaterdag 16 november aankomen.

Er waren meerdere gemeenten in de race, maar „Apeldoorn sprong er echt tussenuit vanwege het grote enthousiasme”, aldus een woordvoerder van de NTR. Een andere reden om voor de Gelderse stad te kiezen, was dat de Sint nog nooit eerder op de Veluwe aankwam.

Apeldoorn heeft geen rivier of haven, wel een kanaal. Volgens een woordvoerder van de gemeente „wordt er nog gekeken” hoe de Sint zal aanmeren met zijn Pakjesboot 12. De NTR voorziet geen probleem. „Sinterklaas vindt overal wel een oplossing voor.”

Demonstraties

De afgelopen jaren was de landelijke sinterklaasintocht het podium van demonstraties vóór en tegen de figuur Zwarte Piet. De gemeente Apeldoorn zegt „bewust” te zijn van de Pietendiscussie en de „lijn van geleidelijke ontwikkeling” te volgen de NTR heeft ingezet. De omroep heeft Zwarte Piet de afgelopen jaren ontdaan van enkele kenmerken die door tegenstanders van Zwarte Piet als racistisch werden gezien, zoals gouden oorbellen. Apeldoorn zegt dat ook dit jaar weer „gekeken zal worden naar de mogelijkheden” als voor- of tegenstanders van Zwarte Piet willen demonstreren.

Vorig jaar begon de gemeente Zaanstad vijf maanden van tevoren met voorbereidingen om de intocht in goede banen te leiden. Die verliep toen rustig, ondanks twee demonstraties vóór en twee tegen Zwarte Piet. De gemeente zette zeshonderd agenten in, toeschouwers werden bij de ingangen gecontroleerd.

Op verschillende plekken in het land ging het die dag wel mis: bij demonstraties van actiegroep Kick Out Zwarte Piet zochten tegendemonstranten - onder wie voetbalhooligans - de confrontatie. In Eindhoven leidde dit tot aanhouding van zeker tien Zwarte Piet-voorstanders die racistische leuzen riepen en bier en eieren gooiden naar de anti-Zwarte Piet-demonstranten.

In 2017 voorkwamen Friese voorstanders van Zwarte Piet dat drie bussen met anti-Zwarte Piet-demonstranten aankwamen in Dokkum, waar toen de landelijke intocht werd gehouden. Zij blokkeerden in Friesland de A7 door af te remmen voor de bussen met demonstranten. Ruim dertig Friezen werden vervolgd en kregen taakstraffen tot 240 uur. Het hoger beroep in die zaak dient later dit jaar.