Home zweet home, maar er zitten risico’s aan thuis je workouts doen

Een jonge vrouw staat op een houten steiger. Boven haar de blauwe lucht, achter haar turquoise zee. Het afgetrainde lijf gehuld in een top en yogalegging. YouTube- en fitnesssensatie Rebecca Louise is klaar om te sporten, en haar 500.000 volgers kunnen meedoen. Vanuit hun slaapkamer, huiskamer, zelfs hotelkamer. Als ze maar een yogamatje kunnen uitrollen.

En dat doet ook Elise Remmelzwaal (31) uit Ter Aar. Drie ochtenden in de week, als haar oudste dochter (10) naar school is en haar zoontje (3) ergens in de kamer aan het spelen is, trekt ze haar sportkleding aan, en zoekt ze een YouTube-video op van Louise. „Ik sport graag, maar als alleenstaande moeder heb ik niet veel tijd voor mezelf. Dit kan altijd even tussendoor. Het enige dat ik nodig heb is een internetverbinding en eventueel een setje gewichten.”

Home workout-DVD’s, Instagram-workouts en YouTube-trainingen: veel mensen sporten het liefst alleen en thuis. Uit een factsheet dat het Mulier Instituut dit jaar publiceerde blijkt dat individuele sporten populair zijn, zaalsporten en veldsporten een stuk minder. Niet alleen thuis sporten maar ook wielrennen en hardlopen winnen aan populariteit. In plaats van sporten in teamverband, kiezen mensen bovendien steeds vaker voor inspannende sporten die vooral om gezondheidsredenen worden beoefend.

Mensen halen het plezier van sporten steeds meer uit het bereiken van persoonlijke doelen, zegt Steven Vos. Hij is lector bij Fontys Sporthogeschool en hoogleraar industrial design aan de TU Eindhoven. „Ze willen afvallen, een strakker lijf krijgen en hun uithoudingsvermogen vergroten.”

En dat doen ze dus gewoon thuis. Veel mensen hebben een druk bestaan en willen sport makkelijk kunnen inplannen rondom de andere bezigheden en verplichtingen in hun agenda. Een YouTube video of een app waarmee je thuis een workout kunt doen of buiten een rondje kunt gaan hardlopen, is dan aantrekkelijk.

Drempel

Sinds twee jaar is Teni Stepanosian (28) uit Amsterdam fan van thuis sporten. Ze is diëtiste en fulltime blogger op het gebied van voeding, sporten en gezond leven. Eerst volgde ze sportlessen via YouTube, nu met behulp van een app. De drempel om te gaan sporten is zo veel lager dan bij de sportschool, zegt ze. „Het hele proces van aankleden, fietsen naar de sportschool, sporten, douchen en terugfietsen neemt wel anderhalf uur in beslag. Terwijl ik thuis binnen twintig tot veertig minuten klaar ben.”

Ook Karsten Reisser (41) uit Maastricht vindt thuis sporten ideaal. Hij begon zo’n zes jaar geleden met home workout-DVD’s van het bedrijf Beachbody, die tegenwoordig ook tegen betaling te streamen zijn. Zijn favoriete programma’s zijn Insanity en P90X, intensieve programma’s waarbij je met behulp van gewichten of je eigen lichaamsgewicht je hele lichaam traint.

Reisser sport op zolder, na werk, als de kinderen in bed liggen. „Veertig minuten knallen. Daarna ben ik echt kapot.” En het werkt, zegt hij. „Ik houd met foto’s mijn voortgang bij en je kan echt zien dat mijn lichaam gespierder en fitter is geworden. Dat vind ik het fijne hieraan: je hoeft er de deur niet voor uit en je ziet snel resultaat.”

Jane Fonda

Het concept van individueel en ‘on demand’ sporten is op zichzelf natuurlijk niet nieuw. In de jaren tachtig maakte een in lycra gehulde Jane Fonda al faam met haar inmiddels iconische aerobicvideo’s. In de jaren negentig volgden trends als Tai Bo, een op vechtsport gebaseerde workout, en apparaten als de crosstrainer en de ‘Abroller’, waarmee mensen thuis hun eigen mini-gym konden inrichten. Alleen sporten - of dat nu op een apparaat is, in de buitenlucht of met een video in de woonkamer - is altijd onderdeel geweest van de fitnessindustrie.

Wel nieuw is de zogenaamde digitale saamhorigheid die sinds de opkomst van internet, sociale media en apps aan het individueel sporten werd toegevoegd. Voorheen was thuis sporten veel eenzamer, vertelt Vos. Tegenwoordig heb je grote online community’s. Mensen posten via Instagram selfies van hun laatste workouts, houden contact met andere sporters via de comments op YouTube of ze delen hun voortgang en resultaten via een app met andere gebruikers.

Vooral op YouTube en Instagram zijn onder de noemer ‘fitspiration’ levendige fitnesscommunity’s ontstaan. Zo heeft de Australische fitnessinfluencer Kayla Itsines meer dan 11 miljoen volgers op Instagram. Haar fitness-app Sweat zou haar in 2018 naar schatting bijna 70 miljoen euro aan omzet hebben opgeleverd. Via haar account deelt ze video’s met fitnessoefeningen en voedingstips. Daarnaast spoort ze haar achterban aan foto’s te plaatsen van de resultaten die ze met behulp van haar workout-programma ‘Bikini Body Guide’ hebben geboekt.

Keerzijde

‘Fitspiration’ heeft aan individueel sporten een sociale component toegevoegd die eerder ontbrak. Maar het heeft volgens experts ook een keerzijde. Uit onderzoek van psycholoog Marika Tiggeman van de Australische Flinders University blijkt dat het bekijken van fitness-gerelateerde posts op Instagram direct een negatieve invloed heeft op het eigen lichaamsbeeld en zelfvertrouwen. Een ander onderzoek van de Universiteit van Texas uit 2018 liet zien dat mensen die fitness-gerelateerde posts zien op sociale media zich meer zorgen maken over hun gewicht, vooral als zij posts zien van mensen die qua uiterlijk en fitnessniveau niet al te ver van hen afstaan.

In veel online community’s worden voor- en nafoto’s en plaatjes van ideale lichamen veelvuldig gebruikt als motivatie, zegt Vos. „Dat kan goed werken maar het risico ligt op de loer dat mensen meer gefocust raken op het realiseren van een onhaalbaar uiterlijk ideaal dan op het verbeteren van de eigen gezondheid.” Mensen houden nu eenmaal van vergelijken, zegt hij. En influencers, producenten van home workout-programma’s en apps spelen daar handig op in door competitieve elementen in te voegen of door gebruikers binnen een beperkt aantal weken een bepaald resultaat te beloven.

Een ander nadeel: er is weinig controle. Lang niet alle informatie die door fitness-influencers of door trainers in workoutprogramma’s wordt gedeeld is wetenschappelijk onderbouwd en betrouwbaar. Ook mist de persoonlijke begeleiding. Steeds meer mensen beoefenen op eigen houtje belastende en intensieve sporten, zonder coaching van een professional die naar jouw lichaam, niveau en doelen kijkt. Blessures en overbelasting liggen daardoor op de loer.

Fans van ‘on demand’-sporten zijn daar zelf niet zo bang voor. Reisser: „De trainingen die ik doe worden goed opgebouwd en de instructeur in de video legt de bewegingen heel duidelijk uit.” Bovendien heeft hij altijd een webcam aan staan, naast het trainingsbeeldscherm. „Zo kan ik zien of ik de oefeningen wel goed uitvoer.”

In de toekomst zal on demand sporten steeds professioneler worden met meer feedback en begeleiding, voorspelt Vos. Wearables, zoals smartwatches waarmee sporters hun gezondheid en voortgang kunnen tracken, zullen daar een grote rol bij spelen. Marktonderzoeker CCS Insight voorspelt dat de verkoop van dit soort apparaten in 2022 zal zijn verdubbeld en goed zal zijn voor een markt van zo’n 24 miljard euro.

De Wearables zullen steeds verder ontwikkeld worden met behulp van artificial intelligence. Je krijgt zo een soort persoonlijke sport- en gezondheidscoaches, zegt Vos. Zo werken wetenschappers van Massachusetts Institute of Technology (MIT) aan een smart tattoo waarvan de kleur van de inkt reageert op veranderingen in het lichaam, zoals inspanning, uitdroging en het bloedsuikergehalte.

Daarnaast zullen er ook meer hybride sportvormen komen; Apps waarmee mensen op eigen houtje kunnen sporten, maar ook één-op-één-coaching kunnen krijgen van een virtuele coach. Of sportscholen die er voor zorgen dat je thuis virtuele lessen kunt volgen. Er zijn al sportscholen, waaronder Basic Fit, die zo iets al aanbieden. Leden kunnen videolessen volgen die thuis gestreamd kunnen worden.

Teni Stepanosian gebruikt tegenwoordig een app die de flexibiliteit van een home workout combineert met de vaste begintijd van een groepsles. Bij deze app staat elke dag één workout centraal die een aantal keer per dag op vaste tijdstippen ‘live’ wordt uitgezonden. „Daar moet ik me van tevoren voor aanmelden en ik moet ook echt op tijd beginnen, anders mis ik de workout en moet ik hem een uur later doen.” Dat helpt haar om het sporten ook echt vol te houden. „Net als een sportklasje in de sportschool eigenlijk. Maar dan thuis.”