Hoe polder en politiek beslissen over jouw pensioen

Uit onderzoek blijkt: jong of oud, over je pensioen denk je liever niet na. Redacteuren Christiaan Pelgrim, Marike Stellinga en Barbara Rijlaarsdam leiden je er doorheen. In deze aflevering hoor je waar het steeds misgaat, over de hoofdrolspelers en over wat het uitmaakt voor de generatie twintigers, dertigers van nu. Én we leggen je de basis uit van de techniek, zodat je snapt waar het over gaat komende week.

U kunt de deze aflevering van Haagse Zaken in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes). We zijn benieuwd wat u vindt.

Luister ook de vorige alevering van Haagse Zaken: Alles over jouw stem voor de Europese Verkiezingen.