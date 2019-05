Geen tweede seizoen voor Talpa’s 6 Inside

SBS6-actualiteitenprogramma 6 Inside krijgt geen tweede seizoen. Het programma wist sinds de lancering in januari niet genoeg kijkers te winnen en zal na het einde van het eerste seizoen (28 juni) niet meer terugkeren. Dat meldt Talpa Network van eigenaar John de Mol vrijdag in een persbericht.

6 Inside heeft volgens Marco Louwerens, televisie-directeur bij Talpa „de tijd gekregen om zich te ontwikkelen, maar de kijker heeft het programma helaas niet omarmd [...] Achteraf gezien hebben we het programma in ons enthousiasme misschien te snel op de buis willen brengen”. Vanaf 1 juli zal tijdelijk een ander programma op het tijdvak van 6 Inside worden uitgezonden. Ook wordt gewerkt aan een nieuw programma voor in het najaar.

Begin 2019 werd 6 Inside gelanceerd als het nieuwe actualiteitenprogramma op de vroege avond, uitgezonden op werkdagen tussen 18.00 en 19.00 uur. Presentatoren Jan Versteegh en Albert Verlinde bespraken in het programma het dagelijkse nieuws over onder meer entertainment, sport en media met deskundigen, zogenoemde ‘insiders’. Het programma moest onder meer concurreren met RTL Boulevard.