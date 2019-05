Enige levensdelict uit misdaadcijfers asielzoekers was zelfverdediging

Onder de zaken waarover staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid, VVD) zich deze week verantwoordde in de Tweede Kamer was niet één geval van moord of doodslag. Van de 31 keer dat de politie in actie kwam vanwege verdenkingen van (poging tot) moord of doodslag ging het volgens Harbers in één zaak om een „voltooid levensdelict”. De politie bevestigt aan NRC, na berichtgeving van het AD, dat het om een zelfverdedigingszaak ging. De rechter deed hier woensdag uitspraak in.

Harbers stapte afgelopen week op nadat er onrust was ontstaan over de rapportage van de misdaadcijfers. In een lijst die hij aan de Tweede Kamer stuurde, waren zware delicten als moord en verkrachtingen onder de categorie ‘overig’ geschaard. Nadat de delicten wél werden uitgesplitst, bleek het te gaan om 31 ‘registraties van moord of doodslag’, waarbij ook pogingen waren meegeteld.

‘Heftige emotie’

In het Kamerdebat sprak de staatssecretaris dinsdag van één dode, of „voltooid levensdelict”. Die zaak gaat om een steekpartij van vorig jaar juli in Den Haag als gevolg van een ruzie tussen twee medewerkers van een slagerij in de Schildersbuurt. De verdachte in die rechtszaak werd mishandeld door zijn collega en zijn werkgever. Uiteindelijk stak hij zijn collega met een mes in diens zij. De collega overleefde dat niet.

De rechter oordeelde dat sprake was van zelfverdediging vanwege de „heftige emotie, ontstaan door het tegen hem gebruikte geweld”. De verdachte werd daarom ontslagen van alle rechtsvervolging.

31 verdenkingen

Tijdens Kamerdebat splitste Harbers de 31 registraties van moord, doodslag en pogingen daartoe toe al uit. Volgens hem ging het om 25 unieke gebeurtenissen, waarvan één registratie van seponering, één registratie van dna-afname, één mishandeling, en één voltooid delict - de steekpartij in Den Haag. Van de andere 22 gevallen is de precieze aard nog niet vastgesteld.

Bij het grootste deel van de 31 zaken, was sprake van poging tot moord of doodslag. Het totaalcijfer gaat alleen over verdenkingen. In de meeste zaken loopt nog onderzoek, en heeft nog geen rechter uitspraak gedaan.