Een massa mensen op Maanreis

Twee tegengestelde gevoelens roept het zien van de documentaire Apollo 11: First steps edition op. Het eerste en belangrijkste is: wat waren er veel mensen betrokken bij de eerste landing op de maan! Een ongelooflijk technische en bureaucratische machine was daarvoor opgetuigd, met 400.000 mensen en 5 procent van het federale budget.

Apollo 11: First Steps Edition (47 minuten), dagelijks in het Omniversum in Den Haag. Een langere versie (93 minuten) draait vanaf 27 mei indiverse bioscopen. ●●●●●

En precies die mensen blijven je bij in deze drie kwartier lang overweldigende grootbeeld-IMAX-film. Net als in iedere Apollo-film kijk je de koelbloedige Armstrong recht in de ogen en zie je Aldrin over de maan sjouwen. Maar het unieke van deze documentaire – waaraan jaren is gewerkt – is dat regiseur Todd Douglas Miller de NASA-archieven heeft omgekeerd en daarbij veel onbekend film- en geluidsmateriaal vond van precies het gekrioel om de lancering, de overvolle hal van Mission Control in Houston en ook van het opvissen van de astronauten uit de Stille Oceaan door het Tweede Wereldoorlog-vliegdekschip USS Hornet. Dat schip blijkt óók alweer áfgeladen met mensen.

Er is geen commentaar, we horen alleen de stemmen en de achtergrondgeluiden, zoals het gebrom van de lift naar de top van de raket. Voorafgaand aan de brullende start hoor je dertig stemmen ‘verified for launch’ melden voor al die verschillende raketonderdelen met allemaal hun eigen man met monitor.

Bij de beroemde landing op de maan kijken we mee naar de snel omhoogkomende maanbodem met links in beeld de angstaanjagend snel slinkende brandstofvoorraad en weer horen we al die stemmen; ‘go for landing’, ‘go for landing’, ‘go for landing’. Als er weer een alarm afgaat: ‘we are fine’, ‘we are fine’.

Eenmaal op de maan is het tijd voor de tweede dominante emotie in de film. Wat is het leeg! Wat is het troosteloos! Wat hebben we hier te zoeken? Op de spoedige terugtocht luisteren we mee met een van de muziekcassettes die de astronauten daarbij afdraaiden, Mother Country, door John Stewart:

What ever happened to those faces in the old photographs

I mean, the little boys…

Boys..? Hell they were men