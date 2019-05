De avocado werkt ook al niet mee

Ze wilde invloed hebben op alles waar ze geen invloed op had. Of haar kat het zou overleven, het weer, de liefde. Daarom verliet Erika Watkins (30) Buenos Aires voor onbepaalde tijd. „Om te leren dat ik niet overal invloed op kán hebben. Dat dat onmogelijk is.” Zodra de vliegtuigwielen loskwamen van Argentijnse bodem zou ze zich nergens meer druk om maken, was haar voornemen.

Maar dat blijkt lastiger dan gedacht. Neem alleen al het laatste beetje avocado dat ze uit de schil probeert te wippen met een zakmes. Het mes schiet uit, het stukje avocado vliegt door de lucht, mist de plastic bak met salade op haar schoot en belandt op de grond.

Ze vloekt. „Niets gaat zoals ik wil. Ik blijf me maar druk maken om al die kleine mislukkingen.”

Watkins’ reis begon in Engeland, waar ze probeerde te achterhalen waar haar opvallend Angelsaksische achternaam vandaan zou moeten komen. „Geen familielid weet waar de wieg van mijn betovergrootvader precies stond. Ergens in Engeland, was altijd het antwoord.” Dus dook Watkins ruim een maand in archieven, reisde van Birmingham naar Londen, maar vond uiteindelijk niets.

„Niets gaat zoals ik wil. Ik blijf me maar druk maken om al die kleine mislukkingen.”

Zonder antwoorden verliet ze het Verenigd Koninkrijk. Ze had haar budget ruim overschreden en moest eerst geld verdienen voordat ze haar reis door Europa kon vervolgen. Zo kwam ze een maand geleden in Rotterdam terecht, waar een hosteleigenaar haar werk aanbood. „In ruil voor werk in het hostel krijg ik een kleine vergoeding, een slaapplek en eten. Over een maand vertrek ik naar Spanje. Ik houd erg van de natuur. Stranden, bergen. Maar dat heb je in Nederland niet echt.”

Stranden en bergen, de roeping van de natuur kan Watkins moeilijk weerstaan. Zo kwam ze er aan deze kant van de Atlantische Oceaan achter wat ze werkelijk wil doen met haar leven. „Als natuurfotograaf de wereld rondreizen en alles vastleggen door de lens van mijn camera.” Of dat ooit gaat lukken, durft ze niet te beloven. Er zijn dingen waar ze geen invloed op heeft.