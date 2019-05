Datalek bij verhuurmakelaar NederWoon

Een hacker heeft via de website van verhuurmakelaar NederWoon de persoonlijke gegevens van klanten van het bedrijf achterhaald. Dat bevestigt NederWoon vrijdag aan NRC. Het vastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor de verhuur van zo’n 25.000 woningen.

Om hoeveel getroffen klanten het precies gaat, wil het bedrijf in het kader van politieonderzoek niet zeggen. De hacker kreeg toegang tot onder meer de namen, adresgegevens, identificatiebewijzen, burgerservicenummers en werkgeversverklaringen van mensen die zich na 2017 hebben ingeschreven bij het bedrijf.

Nieuwe server

NederWoon heeft de klanten middels een e-mail ingelicht over het datalek. Volgens directeur Inge Visser is het lek gedicht en is het bedrijf overgegaan op een nieuwe server.

De verhuurmakelaar heeft aangifte gedaan tegen de hack en het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP kan ook niets zeggen over de omvang van het lek. De organisatie gaat niet in op “individuele gevallen”.