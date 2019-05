Burgemeesters, artsen en andere organisaties roepen op tot knal- en vuurpijlverbod

Een brede coalitie van gemeenten, politie, verzekeraars en andere organisaties hebben bij het kabinet aangedrongen op een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen tijdens de jaarwisseling. Ze verzoeken de regering alleen nog veilig siervuurwerk en georganiseerde vuurwerkshows toe te staan.

In het AD plaatsten onder meer de vier grote steden, het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters en diverse hulpdiensten, artsenorganisaties een advertentie met hun oproep. Binnenkort besluit het kabinet over een eventueel vuurwerkverbod.

In de advertentie sommen de ondertekenaars de gevolgen op van het huidige vuurwerkbeleid: „miljoenen euro’s schade, agressie tegen politie, boa’s hulpverleners en beveiligers, honderden gewonden, dodelijke slachtoffers”. Wat een feest zou moeten zijn, schrijven zij, „blijkt de gevaarlijkste avond van het jaar”. Ook roepen de organisaties het kabinet op om mensen die zich misdragen tijdens de jaarwisseling „effectiever” te straffen.

Vuurwerkvrije zones

In een interview met het AD licht politiekorpschef Erik Akerboom de oproep toe. Hij noemt het „van de gekke” dat de samenleving rekening moet houden met doden en honderden gewonden. Gemeenten konden afgelopen jaarwisseling zelf vuurwerkvrije zones instellen, in sommige gevallen op initiatief van bewoners. Maar handhaving daarvan is voor agenten onmogelijk, aldus Akerboom. „Het wordt een lappendeken. Daarom pleiten we voor nationaal beleid.”

De Onderzoeksraad voor Veiligheid pleitte eerder al voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Dat advies legde het kabinet toen naast zich neer, waarop de OVV een jaar later de regering bekritiseerde vanwege het gebrek aan actie.