Babydraak past in je hand

Het is een dubieuze eretitel: eerste uitgestorven reptiel van Australië.

Naam: Oorloze grasland-agame Wetenschappelijke naam: Tympanocryptis pinguicolla Leefplek: Graslanden rond Canberra, Zuidoost-Australië Uiterlijk: 5 cm van kop tot staartpunt, sterk geschubde kop, bruingestreept lichaam, oren met schubben bedekt Opvallend: In 1969 is het laatste exemplaar van deze soort in het wild waargenomen

De oorloze grasland-agame maakt er kans op. Grassland earless dragon in het Engels. Grassland Hij oogt als een babydraak die makkelijk in je hand past. In feite is hij al veranderd in een mythisch dier: niemand weet of er nog echte oorloze grasland-agames rondlopen. Vijftig jaar geleden werd de soort voor het laatst in het wild gezien in de buurt van Canberra, schrijven Australische biologen in een overzichtsartikel deze week in Royal Society Open Publishing. Op basis van DNA-onderzoek is er recentelijk nogal wat omgegooid in hun stamboom – zo werd eerst gedacht dat de oorloze grasland-agame een ondersoort was van de niet-bedreigde Tympanocryptis lineata, die rond Melbourne leeft. Nu blijken het twee aparte soorten te zijn. In 2014 was er nog een hoopvol bericht dat er bij een fokprogramma aan de universiteit van Canberra zestig oorloze grasland-agames waren geboren, maar ook die behoren bij nader inzien tot een andere soort.