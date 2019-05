Acht gewonden na explosie in centrum van Lyon

In het centrum van de Franse stad Lyon is vrijdagavond een explosie geweest. Daarbij zijn volgens het regiobestuur van de Auvergne ten minste acht mensen (licht-)gewond geraakt. President Emmanuel Macron spreekt van een „aanval”, waarbij „vooralsnog” geen doden zijn gevallen.

Volgens een justitiebron van het Franse persbureau AFP is de explosie waarschijnlijk veroorzaakt door een pakketbom. Die ging rond half zes ‘s avonds af in een voetgangersgebied in de stad. In de buurt van de plek waar de explosie plaatsvond, de Rue Victor-Hugo, zouden bouten en moeren gezien zijn. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken is de toestand van de acht gewonden niet levensbedreigend.

In Lyon wordt ondertussen nog gezocht naar degene die verantwoordelijk is voor de bom. Volgens NRC-correspondent Peter Vermaas zou het om een persoon op een fiets gaan, die het explosief voor de deur bij een koffiezaak achter liet.

De terrorisme-eenheid van de Franse politie is een onderzoek gestart naar de ontploffing in Lyon.