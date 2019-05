18 nieuwe aanklachten VS tegen Assange waaronder spionage

De Verenigde Staten hebben 18 nieuwe aanklachten ingediend tegen Wikileaks-oprichter Julian Assange. Dat meldt persbureau Reuters vrijdag. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft Assange de Amerikaanse spionagewet overtreden met het delen van staatsgeheimen.

Assange zou de veiligheid van de VS in gevaar hebben gebracht door het openbaren van documenten over onder meer de oorlogen in Irak en Afghanistan. Hij publiceerde onder meer de namen van Afghaanse en Iraakse informanten, onder wie burgers, journalisten, religieuze leiders en mensenrechtenactivisten. Die informatie verkreeg hij door het hacken van computers.

Daarbij zou Assange hebben samengewerkt met de militaire klokkenluider Chelsea Manning. Zij, toen nog Bradley Manning, kreeg in 2013 al een celstraf opgelegd, voor het lekken van staatsgeheime informatie over Amerikaanse oorlogsmisdaden in Irak en Afghanistan. Vorige maand werd Assange al aangeklaagd voor samenzwering met Manning.

Lees ook: Alleen de rechter kan Assanges zelfgebouwde labyrint afbreken

Uitlevering

De Wikileaks-oprichter werd vorige maand aangehouden, nadat hij uit de ambassade van Equador in Londen was gezet. Daar had hij jaren ondergedoken gezeten.

Na zijn arrestatie vroegen de VS het Verenigd Koninkrijk al direct om officiële uitlevering van Assange. Hij zit op dit moment in Londen een gevangenisstraf uit van 50 weken voor het overtreden van de borgtochtregels in 2012. Assange werd toen in Zweden gezocht in verband met een verkrachtingszaak.