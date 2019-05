‘Geert Wilders zegt wat mensen willen horen’

In de kantine van speeltuin Zeehavenkwartier in Dordrecht zitten de leden van het stembureau zwijgend achter een tafeltje. Er zijn in twee uur tijd nog maar een paar stemmers geweest.

Rustig zal het de hele dag blijven, verzekert de voorzitter van het stembureau. „De verkiezingen leven hier niet echt.”

,,Nog maar een kopje koffie dan?”, roept vrijwilliger André van Zanten (39) vanachter bar.

In dit stembureau koos vier op de vijf stemmers bij de Provinciale Statenverkiezingen eerder dit jaar voor Forum voor Democratie (FVD) of PVV. Nergens in Nederland kregen deze twee partijen samen procentueel zoveel stemmen als hier.

Niet verwonderlijk, zegt Van Zanten, die met zijn familie de speeltuin beheert: „Als je hier drie zonnestralen krijgt, zit iedereen voor de deur.” De Zeehavenbuurt is een echte volkswijk. Bewoners verdienen gemiddeld iets boven het minimumloon. Van Zanten: „Er is veel onvrede. Geert Wilders zegt wat mensen hier willen horen.”

Risico’s

De ondernemer stemt zelf altijd VVD. Dit keer twijfelt hij of hij niet moet gaan voor FVD. Hij heeft woensdagavond het debat tussen Thierry Baudet en Mark Rutte gezien. „Ik vond dat Baudet het Rutte flink moeilijk maakte. Rutte zegt alleen maar dat het een ramp zou zijn als we uit de EU gaan. Maar hij heeft het niet over de risico’s als we erin blijven. Dat vond ik een goed punt van Baudet. Want zeg nou zelf: we hebben toch een mooi land? We kunnen volgens mij prima voor onszelf zorgen.”

Ook de eerste stemmers deze morgen kiezen voor FvD of PVV. „Natuurlijk, Thierry Baudet”, zegt Arie Hoogerwaard, 67 jaar. Hij draagt pantoffels en een rode trui van woningcorporatie Vestia, waarvoor hij tot aan zijn pensioen werkte. Een „geldverslindend project”, noemt hij de EU. „Het kost miljarden, maar noem nou eens twee dingen van de EU waar wij iets aan hebben als burger.”

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog

Een andere bewoner, die uit het stembureau komt lopen, ook niet. Hij heeft PVV gestemd. Voornamelijk vanwege „de buitenlanders”. „Kijk maar in de gevangenis. 99 procent is getint. Het is allemaal zwart wat erin zit.” Zijn stem zal daar niets aan veranderen, denkt hij. „De uitslag toch al bepaald.”

Foto David van Dam

Inderdaad, zegt Ali Levison (65) in een blauw trainingsjack van FC Dordrecht: „Je kunt wel stemmen, maar de hoge heren doen toch wel wat ze zelf willen.” Levison, speeltuinvrijwilliger, ging tot vijf jaar geleden nooit stemmen. Toen werd zijn schoonzusje ziek. Levison bezoekt haar dagelijks in het verzorgingstehuis. De zorg is zo duur, dat ze nauwelijks rondkomt. „Ze kan nog geen ijsje kopen voor een kwartje.” Terwijl asielzoekers volgens hem worden overladen met „allerlei uitkeringen en gratis telefoons”. Levison: „Je kan dus beter buitenlander zijn, dan Nederlander.” Daarom stemt hij nu voor het eerst „op die jonge jongen”. Baudet? ,,Ja, Baudet.”

Aan het eind van de ochtend zijn er zestien stemmers geweest. „Europa leeft hier niet zo”, zegt stembureau-voorzitter Ton Schneiders. „Als de opkomst zo laag blijft, bel ik de stemmentellers af. Dan kunnen we het net zo goed zelf doen.”

„Zullen we maar in de zon gaan zitten?”, zegt Hilde van Kruiningen, ook van het stembureau. „Maken we er een openluchtstembureau van.”