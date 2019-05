Wikipedia naar mensenrechtenhof wegens blokkade Turkije

Wikimedia Foundation, de organisatie achter Wikipedia, stapt naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) vanwege de blokkade op de website in Turkije. De site van Wikipedia is al ruim twee jaar niet meer te bezoeken vanuit Turkije, wat volgens de organisatie in strijd is met „vrijheid van toegang tot kennis en vrijheid van meningsuiting”.

In april 2017 blokkeerden de Turkse autoriteiten Wikipedia vanwege de inhoud van twee artikelen op de website, die zouden suggereren dat er een link bestaat tussen Ankara en extremistische organisaties. Deze artikelen zijn volgens persbureau AFP niet verwijderd omdat Wikimedia vindt dat de tekst „beschermd wordt door het recht op vrijheid van meningsuiting”.

Volgens Wikimedia heeft de organisatie er de afgelopen twee jaar alles aan gedaan om de blokkade te beëindigen. De ngo heeft onder meer een reguliere rechtszaak aangespannen in Turkije, maar verloor in eerste aanleg. Wikimedia ging in hoger beroep, maar heeft hier naar eigen zeggen nooit een reactie op gehad. Daarom acht de organisatie de stap naar het EHRM „noodzakelijk”.

Mediawaakhond

Mediavrijheid staat al jaren onder druk in Turkije. De Turkse mediawaakhond RTÜK controleert honderden Turkse radio- en televisiezenders en deelt boetes uit voor „immorele inhoud”. Sinds vorig jaar ziet het controleorgaan er ook op toe dat online videodiensten de juiste content verspreiden.

RTÜK is volgens critici een instrument dat de regering gebruikt om conservatieve en islamitische waarden mee op te dringen aan het Turkse volk. Turkije heeft bovendien de afgelopen jaren meermaals tijdelijk sociale media als Facebook en Twitter geblokkeerd, vaak na aanslagen.