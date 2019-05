Laatste exitpoll: PvdA grootste partij met 5 zetels, FVD op 3

De Partij van de Arbeid lijkt in het Europese Parlement vijf zetels te krijgen, volgens de laatste exitpoll van Ipsos donderdagavond om 21.30 uur. De partij kreeg 18,1 procent van de stemmen. Forum voor Democratie komt op drie zetels uit, net als GroenLinks dat één zetel meer krijgt dan vijf jaar geleden.

Daartussen zitten VVD (één zetel winst) en CDA (één zetel verlies), die beide op vier zetels lijken te komen. D66 verliest en komt uit op twee zetels, de „ondergrens”, zo stelde de pro-Europese partij eerder. Ook verlies voor de PVV, die één van de drie zetels overhoudt. Christenunie-SGP, een gecombineerde fractie, blijft op twee zetels staan. SP behaalde één zetel. Een andere partij die voor het eerst meedeed aan de Europese verkiezingen, 50 Plus, krijgt een zetel - terwijl de Partij voor de Dieren de enige zetel kwijt is.

Deze exitpoll van Ipsos is opgesteld op basis van peilingen bij stembureaus, die werden uitgevoerd tot de sluiting van de stembureaus om 21.00 uur. Voor de exitpoll geldt een marge van één zetel. Voor Nederlandse partijen zijn 26 zetels te verdelen in het Europees Parlement.

Opkomst hoger dan bij vorige EU-verkiezingen

Van de Nederlandse kiesgerechtigden heeft 41,2 procent gestemd. Dat is hoger dan vijf jaar geleden, toen was de uiteindelijke opkomst in Nederland 37,3 procent. Het opkomstpercentage bij de Europese verkiezingen ligt altijd vele malen lager dan bij de Tweede Kamer-verkiezingen. Daarbij was de opkomst twee jaar geleden 81,9 procent.

Analisten en opiniepeilers wijzen erop dat PvdA de winst vooral te danken lijkt te hebben aan lijsttrekker Frans Timmermans. „Ik zal de komende vijf jaar mijn best doen het vertrouwen recht te doen”, zei Timmermans na bekendmaking van de exitpoll tegen de NOS. Hij is ook een zogeheten ‘spitzenkandidat’ namens de Europese ‘familie’ van sociaaldemocraten: hij wil in aanmerking komen voor de positie van voorzitter van de Europese Commissie.

‘Een zetel is oké’, klinkt het bij de SP. Het verlies was verwacht. Maar dat de PvdA van Frans Timmermans, die de SP zo hard aanviel, zó wint vinden ze ‘onbegrijpelijk’ en ‘ongelofelijk’. #exitpoll — Pim van den Dool (@pimvandendool) May 23, 2019

Verenigd Koninkrijk

Ook de Britten hebben donderdag gestemd. In het Verenigd Koninkrijk komt echter geen exitpoll naar buiten, dus tot zondagavond zal onbekend blijven hoe aan de andere kant van het Kanaal gestemd is. Opvallend waren de problemen bij de stembusgang van zeker driehonderd niet-Britse EU-burgers die in het VK wonen. Vanwege een „administratieve fout” hadden meerdere Europeanen niet de juiste papieren ontvangen om te kunnen stemmen.

Volgens de kiescommissie was de fout een gevolg van het late besluit van het VK om mee te doen aan de Europese verkiezingen. De kiescommissie zei desgevraagd dat de EU-burgers die problemen ervoeren, toch hun stem konden uitbrengen door een formulier in te vullen op het stemkantoor. De Nederlandse ambassade in Londen meldde niet benaderd te zijn door Nederlanders die niet konden stemmen in het VK.

Verkiezingen elders in Europa

Vrijdag gaan de inwoners van Ierland en Tsjechië naar de stembus. Zaterdag volgen Letland, Malta en Slowakije - in Tsjechië kan dan ook nog gestemd worden. In de rest van de EU-lidstaten gaan de stembussen zondag open. Om beïnvloeding door de uitslagen in andere landen te voorkomen, mogen nationale uitslagen niet voor zondagavond 23:00 naar buiten komen. Maandag zal vermoedelijk de definitieve uitslag bekendgemaakt worden.