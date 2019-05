Vliegverbod Boeing 737 MAX kan nog maanden duren

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit (FAA) laat doorschemeren dat het nog maanden zou kunnen duren voor de Boeing 737 MAX weer de lucht in kan. FAA-directeur Dan Elwell heeft woensdag gezegd dat het vliegverbod „zo lang gaat duren als nodig is”, meldt persbureau Reuters. Boeing hoopte aanvankelijk dat de toestellen in de drukke zomermaanden alweer konden gaan vliegen, maar die verwachtingen moeten waarschijnlijk worden bijgesteld.

De FAA zegt nog geen concrete datum te willen noemen. „Het is continu geven en nemen tot het precies goed is”, aldus Elwell over de besprekingen met Boeing over de veiligheid van de 737 MAX. „Het gaat zo lang duren als nodig is, ik ben niet gebonden aan een tijdspad. [...] Als het een jaar duurt om alles te vinden wat we nodig hebben om ons het vertrouwen te geven het vliegverbod op te heffen, dan is het maar zo.”

De vliegtuigbouwer meldde vorige week nog de software-update voor het besturingssysteem te hebben afgerond. De FAA zegt echter die update nog niet te hebben ontvangen.

Texas

Donderdag komen meer dan dertig luchtvaartautoriteiten uit onder meer China, de Europese Unie, Brazilië en Canada met de FAA bijeen in Texas om te overleggen over het vliegverbod voor de MAX-toestellen. Omdat het vliegtuig in de Verenigde Staten is gebouwd, naar Amerikaanse richtlijnen, zal de FAA waarschijnlijk als eerste het vliegverbod weer intrekken als de software is goedgekeurd, schrijft persbureau AP. Buitenlandse autoriteiten zullen dan hun eigen beoordelingen uitvoeren.

Uit onderzoek naar twee crashes in Indonesië en Ethiopië, in oktober en maart, bleek dat het automatisch besturingssysteem MCAS in de 737 MAX niet naar behoren werkte. In totaal vielen er 346 doden. Sinds begin maart staan wereldwijd alle Boeings 737 MAX aan de grond.