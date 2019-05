Vijftig kinderen gered dankzij internationaal kinderporno-onderzoek

Twee jaar durend internationaal onderzoek naar een website waarop seksueel misbruik van jonge kinderen werd verspreid, heeft geleid tot zeker negen aanhoudingen. Politiedienst Interpol meldt donderdag dat zijn vijftig kinderen gered. Het totale aantal slachtoffers ligt mogelijk drie keer zo hoog. Het seksueel misbruik van de kinderen vond plaats in Thailand, Australië en de Verenigde Staten. De website had 63.000 abonnees.

De opsporingsdiensten kwamen de groep in juni 2017 op het spoor tijdens een routinecontrole op het dark web, een deel van het internet dat alleen met speciale software te bekijken is. Deskundigen vonden beelden van het misbruik van elf jongens, allen jonger dan dertien jaar. Er bleek al jaren wekelijks nieuw beeldmateriaal geüpload te worden.

Zowel de slachtoffers als de daders waren zoveel mogelijk onherkenbaar gemaakt, onder meer met maskers. Ook de geluidsopnames leverden weinig informatie op. Aan de hand van bijvoorbeeld het uiterlijk van de kinderen kreeg de politie toch slachtoffers en later ook daders in beeld. Naast opsporingsdiensten uit Thailand en Australië, hielpen ook deskundigen uit de VS, Nieuw-Zeeland en Bulgarije mee aan het onderzoek.

Daders

In november 2017 werd de eerste verdachte, de beheerder van de site, aangehouden in Thailand. Hij lokte de kinderen zijn huis in met maaltijden, internet en voetbal. Interpol concludeert op basis van onderzoek dat hij de elf kinderen misbruikte, een van hen was zijn neefje. De Thaise rechter veroordeelde hem tot 146 jaar gevangenisstraf voor kindermisbruik, mensenhandel en het bezit en de verspreiding van kinderporno.

In Australië werd een tweede beheerder aangehouden. Hij had duizenden afbeeldingen in zijn bezit, onder meer van misbruik dat hij zelf gepleegd heeft. Een van de slachtoffers was vijftien maanden oud. De man werd veroordeeld tot de hoogste straf die ooit in het land werd opgelegd voor kindermisbruik, veertig jaar en drie maanden. Een derde dader, een leider op een peuterschool, kreeg 36 jaar.

Het onderzoek werd vernoemd naar een armbandje dat de eerste Thaise dader droeg op de beelden: Operation Blackwrist. Naar aanleiding van de ontdekkingen werd een aantal nieuwe onderzoeken geopend, zowel in Thailand als Australië, maar ook in de Verenigde Staten. Mogelijk worden meer aanhoudingen verricht, zegt Interpol, want de politiediensten hebben informatie gedeeld met in totaal zestig landen.

Aan de hand van de beelden en andere aanwijzingen wordt nog onderzoek gedaan naar de identiteit van de slachtoffers. Van zo’n honderd van hen is de identiteit nog onbekend.