Vandermeersch naar Ierse uitgever – toch geen correspondent Parijs

Peter Vandermeersch gaat een leidinggevende rol vervullen bij het Ierse Independent News & Media (INM) na de voorgenomen overname door het Vlaamse uitgeefconcern Mediahuis. De oud-hoofdredacteur van NRC zal geen correspondent worden in Parijs, zoals hij eerder van plan was.

„Wat aanvankelijk een tijdelijk klus was is gegroeid tot een veel substantiëlere baan. Zij die mij kennen weten dat dit voor mij een duivels moeilijk dilemma was”, heeft hij donderdag aan de NRC-redactie laten weten per email. „In mijn borst huizen twee zielen: die van de schrijvende journalist en die van een leidinggevende in de media. Kiezen voor INM betekent, zo besefte ik, dat ik een baan (en een leven) waar ik mij de voorbije tijd erg op had verheugd, moet laten staan.”

Mediahuis

Mediahuis – in Nederland eigenaar van NRC Media, Telegraaf-concern TMG en het Limburgse MGL – heeft vorige maand een bod gedaan op de uitgever van onder meer The Irish Independent en The Independent on Sunday. De raad van bestuur van INM staat positief tegen het bod. De twee grootste minderheidsaandeelhouders, twee Ierse zakenmannen die samen 45 procent in handen hadden, zijn al akkoord met de verkoop van hun aandelen. De overname is nog afhankelijk van de verkoop van een aantal overige aandelen en van goedkeuring door de Ierse toezichthouder. In september hoopt Mediahuis de overname te hebben afgerond.

Vandermeersch kondigde in februari aan terug te treden uit de hoofdredactie van NRC, waarna hij in september zou beginnen aan een correspondentschap in Parijs. „Mijn besluit betekent dat ik een stap zet die ik mij enkele maanden geleden zelfs niet kon inbeelden: afscheid nemen van NRC.” Vandermeersch is al twintig jaar getrouwd met een Ierse. „Ik ken het land en de mediamarkt goed.”

Hij gaf bijna negen jaar leiding aan de redactie. Daarvoor was hij elf jaar hoofdredacteur van de Belgische krant De Standaard. Hij begon als correspondent voor die krant in Parijs, later New York.