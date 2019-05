Programmamaker Alberto Stegeman vervolgd voor plaatsen nepbom

Programmamaker Alberto Stegeman moet zich voor de rechter verantwoorden voor het plaatsen van een nepbom op legerplaats Oldebroek in augustus vorig jaar. Hij kan zich hiervoor volgens justitie niet beroepen op het ‘belang van openbaarmaking’. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdag bekendgemaakt. Stegeman ziet de zaak zelf met vertrouwen tegemoet.

Voor het SBS-programma Undercover in Nederland wilde Stegeman aantonen dat de beveiliging van de legerplaats in Gelderland niet op orde was. Hij kon zonder vereiste toegangspas het terrein opkomen, een medewerker van het programma zelfs drie keer. Stegeman liet in de eetzaal een nepbom achter in een attachékoffer. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) constateerde na onderzoek dat het om een nep-explosief ging.

Volgens het OM heeft Stegeman zich schuldig gemaakt aan twee strafbare feiten, „het betreden van de legerplaats waarvoor voor hem de toegang verboden was en het achterlaten van een voorwerp, met de bedoeling om de indruk te wekken dat hiermee een ontploffing kan worden veroorzaakt”.

Journalistieke uitzondering

Voor betreden van de legerplaats wordt hij niet vervolgd, omdat dat volgens het OM „in dit geval te rechtvaardigen” is. Door te bewijzen dat de toegang tot de legerplaats „hiaten” vertoonde, diende Stegeman het maatschappelijk belang. Dat geldt volgens het OM niet voor het achterlaten van de koffer met nepbom. Daarmee is hij „over de grens van de journalistieke exceptie gegaan”.

De rechter moet daarom nu bepalen of de programmamaker daadwerkelijk een strafrechtelijke grens heeft overschreden. Een zittingsdatum is nog niet bekend.

Stegeman ziet de zaak zelf met vertrouwen tegemoet, liet hij weten op Twitter. Hij erkent dat het een „verregaande actie” was, maar voegt toe dat het al de derde keer was dat hij in zijn programma aandacht besteedde aan de slechte beveiliging bij Defensie. „We vonden het nodig wat extra’s te doen om Defensie en overheid wakker te schudden.”