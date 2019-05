Ook haar getrouwen laten May nu vallen

Een keer of tien in de voorbije drie jaar is het politieke einde van Theresa May aangekondigd. Deze keer lijkt de premier echt bezig aan de laatste nachten in Downing Street 10. Zelfs fractiegenoten en bewindslieden die haar de voorbije jaren steunden, scheppen zo veel mogelijk afstand om hun eigen kansen in het tijdperk na May te vergroten.

Woensdagavond nam Andrea Leadsom, de fractieleider in het Lagerhuis, ontslag. „Ik geloof niet langer dat onze aanpak de uitslag van het Brexit-referendum zal waarmaken”, schreef Leadsom, in 2016 de laatst overgebleven tegenkandidaat in de strijd om het premierschap, in haar Dear Prime Minister-brief.

May wekte de woede van haar partij door de Brexit-deal voor een vierde keer voor te willen leggen aan het Lagerhuis. Ze probeerde deze week Remain-politici voor zich te winnen door te beloven dat het Lagerhuis mag stemmen over een referendum over de deal, zodra het parlement het Brexit-akkoord fiatteert.

Tories kijken naar de opmars van de Brexit Party van Nigel Farage, die volgens de peilingen de grootste partij wordt bij de EU-verkiezingen, en worden nerveus. Farage zegt dat iedere vertraging van de Brexit de democratie verder ondermijnt.

May zal donderdag niet vertrekken, aangezien de Britse media niet over politiek mogen berichten op verkiezingsdagen.

Vrijdag treft de premier Graham Brady, de voorzitter van het comité van Conservatieve backbenchers. Hij zal aandringen op May’s vertrek en haar mogelijk duidelijk maken dat het bestuur van het comité de partijregels heeft veranderd, zodat toch een nieuwe leiderschapsstemming kan plaatsvinden. Onder de huidige regels is zo’n stemming binnen de Tories pas mogelijk in december, een jaar na de vorige poging May aan de kant te schuiven. Door May tot vertrek te dwingen hopen de Tories een nieuwe stemming over de Brexit-deal te voorkomen.

Mogelijk besluit May vrijdag zelf haar vertrek bekend te maken, voordat zij geduwd wordt.

De komende tijd zal de Britse politiek beheerst worden door eerst een leiderschapsstrijd bij de Tories, misschien nieuwe verkiezingen, en vervolgens een standpuntbepaling van de nieuwe premier. Recessen meegerekend kan het zijn dat de Britse regering begin oktober, minder dan een maand voor de nieuwe Brexit-deadline niet weet wat de beste strategie is: deze deal, een andere deal, geen deal of geen Brexit.