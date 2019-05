Rihanna’s luxelabel verovert de Franse modewereld

Dat een ster een kledinglijn begint, is niks nieuws. Heel veel zangers, acteurs, modellen en voetballers hebben, al dan niet met succes, zich verbonden aan een tijdelijke samenwerking (Madonna met H&M, Zendaya en Gigi Hadid met Tommy Hilfiger) dan wel een eigen merk (Beyoncé’s Ivy Park, Frank Rijkaards Underjeans, de kindermode van Celine Dion). Er zijn zelfs heel serieuze modelijnen van beroemdheden, zoals The Row van Ashley en Mary-Kate Olsen en de naar haar zelf genoemde modelijn van ex-Spice Girl Victoria Beckham, en, vooruit, Yeezy van Kanye West.

Toch is er al maanden opvallend veel opwinding over Fenty, het nieuwe modemerk van Rihanna (31), waarover de geruchten in januari begonnen en waarvan de eerste collectie deze week werd gepresenteerd. Niet met een catwalkshow, maar met een fotoreportage plus interview in het magazine van The New York Times, T Magazine, plus een korte video. De collectie is nu te koop in een pop-upstore in Parijs, de 29ste opent de eigen onlinestore.

Rihanna – volledige naam: Robyn Rihanna Fenty – is niet alleen een beeldschone, coole megaster met een gigantische following (71 miljoen volgers op haar Instagramaccount). Ze heeft haar sporen in de mode verdiend. Na een drietal gemengd ontvangen collecties voor de Britse keten River Island, werd ze in 2014 creatief directeur van de vrouwencollecties van Puma, voor wie ze onder haar de naam Fenty X Puma sinds 2016 ook een aantal eigen collecties maakte (wat in 2016 een miljard dollar opleverde voor Puma, aldus The Guardian). In september 2017 lanceerde ze haar eigen make-uplijn, Fenty Beauty, in samenwerking met LVMH. Die valt niet alleen op door het gewaagde kleurenpalet van de decoratieve cosmetica, maar ook door het inclusieve karakter: de foundation is er in vijftig tinten, van intens bleek tot heel donkerbruin.

Echte ondernemer

Alleen al in de eerste veertig dagen zou naar verluidt al 100 miljoen dollar zijn omgezet, schreef de Amerikaanse Vogue. Een jaar geleden kwam er een lingeriemerk, Savage X Fenty (met de Amerikaanse producent TechStyle), waarin huidskleur nou eens niet alleen beige is, en waarvan de maten, ook voor de supersexy lingerie oplopen tot 3XL. In 2017, het jaar voordat ze aan het ondergoed begon, zou ze volgens Forbes 12 miljoen dollar hebben verdiend met haar mode-activiteiten, een derde van haar totale inkomsten dat jaar.

En nu is er dus Fenty, het vrouwenmodemerk, speciaal voor haar opgestart door LVMH, waarvan ook onder meer Dior, Louis Vuitton, Céline en Kenzo deel uitmaken. Daarmee is het het eerste door het conglomeraat opgestarte merk sinds het modemerk van Christian Lacroix uit 1987, dat als een schim van het ooit succesvolle couturehuis voortleeft onder een andere eigenaar. „Iedereen kent Rihanna als een geweldige zangeres”, zei LVMH-topman Bernard Arnault begin deze maand, toen officieel werd bevestigd dat haar merk er zou komen. „Maar bij onze samenwerking voor Fenty Beauty heb ik een echte ondernemer leren kennen.”

Het feit dat LVMH een eigen merk heeft gecreëerd voor Rihanna zegt ook veel over de huidige mode, waarin het meer om merken en persoonlijkheden lijkt te gaan dan om een vernieuwend handschrift. Kenmerkend voor deze trend is ook de benoeming van Virgil Albloh, voormalig creatief rechterhand van Kanye West, als creatief directeur van de mannenlijn van Louis Vuitton. De ontwerpen van zijn eigen merk, Off-White, lijken opvallend vaak op die van anderen. Abloh zegt dan ook nadrukkelijk geen ontwerper te zijn.

Ze is haar eigen muze

Ook Rihanna lijkt niet zelf te hebben ontworpen. In het interview met T Magazine vertelde ze dat er al „een blauwdruk” was. „Ik leer zo veel (-), ik zie stoffen die ik nog nooit van mijn leven heb gezien.” En: „Ik gebruik mijzelf als de muze.”

Die muze inspireerde tot onder meer stoere pakken met wijde broeken en een bijpassende belt-bag, een jurk van denim met een ingebouwd korset, hooggehakte en zeer puntige sandalen, een roze jurk met korsetdetail („Ik houd van een korset”) met ook weer een jasje erover. Brede schouders, smalle tailles, veel been. Opvallend, scherp. Elegant en draagbaar.

Rihanna is, verbijsterend genoeg, de eerste zwarte vrouw die een Parijs luxehuis runt. Want het prijsniveau van haar merk ligt boven de die van reguliere confectie: de denim korsetjurk kost 810 dollar, het jasje met bijpassende belt-bag 1.100 dollar, een zonnebril 480 dollar, de sandalen 670 dollar.

Net als bij haar cosmetica en lingerie zal de site het belangrijkste verkooppunt zijn, waardoor ze niet gebonden is aan de klassieke seizoenen, maar elke paar weken nieuwe spullen zal ‘droppen’ – een uit de streetwear afkomstige manier van distributie die ze ook toepast bij haar cosmetica en lingerie. „Ik ben een millennial,” zei ze in T Magazine. „Ik heb er een hekel aan iets op de catwalk te zien en er dan zes maanden op te moeten wachten.”

De maten van haar collectie gaan tot 46, uitzonderlijk voor een luxelabel. „Ik ben nu dik en rond, dus als ik mijn eigen dingen niet aankan, wat heeft het dan voor zin?”, stelde ze in hetzelfde interview (waaraan ze toevoegde dat ze desondanks dichter bij de kleinste maat zit dan de grootste).

Mocht Fenty een succes worden – en de kans dat dat niet zo is lijkt klein – dan zou dat zomaar een grote verandering in het modesysteem teweeg kunnen brengen.

Barbados

Rihanna groeide op op Barbados. Haar ouders scheidden toen ze een vroege tiener was – haar vader kampte met verslaving. Later zou ze hem voor het gerecht dragen omdat hij zich zou voordoen als haar manager en een een niet bestaande toernee door Zuid-Amerika hebben verkocht. Ook wilde ze het alleenrecht op de naam Fenty; hij had een bedrijf dat Fenty Entertainment heette.

Op haar vijftiende won Rihanna de schoonheidswedstrijd van haar middelbare school, waarvoor ze ook ‘Hero’ van Maria Carey zong. Datzelfde jaar werd ze ontdekt door muziekproducent Evan Rogers, die met zijn Barbadosiaanse vrouw op vakantie was op het eiland, en verhuisde ze naar Connecticut, waar het echtpaar woonde. In 2005 contracteerde Jay-Z haar bij hiphoplabel Def Jam. Haar eerste Grammy-award kreeg ze in drie jaar later voor de single ‘Umbrella’. Al met haar eerste clip, voor ‘Pon de Replay’, waarin ze een baggy jeans met een behatopje met gouden pailletten droeg, werd ze stijlicoon, al is ze niet op een stijl vast te pinnen. Zie het verschil tussen het netshirtje in rastakleuren in de clip van Work en de gigantische gele couturecape die ze in 2015 naar het Met-Gala droeg, het jaar nadat ze door de CDFA (Council of Fashion Designers of America) officieel was gekroond tot stijlicoon, een onderscheiding die ze in ontvangst nam in een geheel transparante, met diamanten bezette jurk.

„Gedurfd, onbevreesd en zich steeds ontwikkelend”, zo omschreef modeontwerper Tom Ford haar stijl, al pakt niet alles even goed uit. Op een jurk die ze droeg in de clip van ‘S&M’ (2011), met het woord ‘slut’ erop, kwam veel kritiek, de clip werd zelfs in elf landen verbannen. („Dat was ik niet, maar een rol die ik speelde”, was het verweer van de zangeres).

Mode is het niet het enige zijstapje van Rihanna: ze acteert ook, bijvoorbeeld in Ocean’s 8 (2018). Alle nevenactiviteiten lijken wel enigszins ten koste te gaan van haar muziek: het is meer dan drieënhalf jaar geleden dat ze een album uitbracht, al werkt ze wel aan een reggae-album, releasedatum onbekend.