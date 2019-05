Maren Morris is wel een echte countryzangeres

Country Maren Morris. Gezien op 22/5 in Paradiso, Amsterdam. ●●●●●

Geen bekend zangprogramma waar Maren Morris (29) niet aan mee heeft willen doen. Maar keer op keer kreeg de bekende countryzangeres een afwijzing. In Paradiso bewijst Morris de juryleden van The Voice, American Idol en America’s Got Talent hun ongelijk. Morris heeft een warme, krachtige zangstem, die nooit verdrinkt in de vierstemmige achtergrondzang van haar begeleidingsband. Ook in het lagere stemregister weet Morris zich te redden.

De zangeres maakte met debuutalbum Hero uit 2016 veel los in Nashville en omstreken. The New York Times was lovend over haar moderne, door r&b beïnvloede geluid, maar puristen vonden het country onwaardig. In maart verscheen vervolgalbum Girl, waarop ze de grenzen van haar genre verder oprekt.

De muziek van de Texaanse is ongecompliceerd, met teksten over liefdesverdriet, alcohol en auto’s. Morris is niet vies van elektronische beats en synthesizers. Daardoor ligt de vergelijking met leeftijdsgenoot Taylor Swift voor de hand. Maar waar Swift de bottleneck-gitaar en meerstemmige zangkoortjes achter zich heeft gelaten, omarmt Morris deze countrytradities juist.

De nummers van haar minder sterke tweede album werken op het podium veel beter dan op de plaat. Op de studioversie van haar drink- en feestlied ‘All My Favorite People’ blijft de westerngitaar à la Billy Ray Cyrus meer op de achtergrond, maar live klinkt hij juist krachtig. Het behendige spel van de band maakt het lied tot een hoogtepunt.

Morris en band verliezen in het midden van de set even de vaart na het akoestische ‘I Could Use a Love Song’, maar de zangeres herpakt zich snel met de ballad ‘Second Wind’. Ze schreef het lied voor Kelly Clarkson, maar nam ook een eigen, overtuigender versie op.

Het concert eindigt met de elektronische dancetrack ‘The Middle’, maar de climax vond al twee liedjes eerder plaats tijdens de kampvuurvriendelijke meezinger ‘My Church’, waar Morris in 2017 een Grammy voor won. Haar spirituele ervaring krijgt ze niet in een kerkbankje, zingt ze, maar rijdend in haar auto, met countryzender Highway FM op hoog volume.