‘Klimaat aanpakken kan alleen via Europa’

Het stembureau waar vóór Europa wordt gestemd staat in een gebouw dat Forum heet en gevestigd is op de campus van de Universiteit Wageningen. Bij de Provinciale Statenverkiezingen een paar maanden geleden, stemden 54 procent van de kiezers hier op pro-Europese partijen GroenLinks en D66.

„Wáárom? Omdat we een klimaatcrisis hebben. En hier staan we midden in de wetenschap”, zegt Koos Nijssen bedreven. Zelf is hij geen wetenschapper, zegt hij. Hij werkt in de universiteitsbibliotheek. Het heeft hem nog verbaasd, dat zo lang duurde voor de klimaatprotesten in Nederland op gang kwamen.

Vraag mensen op de campus van Wageningen donderdagochtend wat ze stemmen en de meesten zeggen: vóór Europa. Wel groen, niet per se links.

Linkse docenten

Gevraagd naar zijn stem, reageert een universitair docent op een bankje in de hal afwerend. Hij wil niet op een lijst met linkse docenten terechtkomen, zegt hij. Een 25-jarige onderzoeker in een bordeauxrode jas laat weten dat hij GroenLinks stemt. Omdat hij „het belang van Europese samenwerking ziet”. Zijn werkgebied omvat Europees bos en het gebruik van hout. „Dat lukt alleen als je data van alle landen deelt.” Een studente (26) aquaculture marine management, in een felblauwe hoodie: „De zee kent geen grenzen.” Dankzij ‘Europa’ kan ze straks in veel meer landen gaan werken.

Rond half negen begint de oneindige stroom fietsen. Studenten haasten zich naar college. Op last van de burgemeester van Wageningen staan er sinds een paar verkiezingen twee bureaus en zes stemhokjes in de gang van het Forumgebouw. Stemmers moesten anders te lang wachten.

Foto Daniel Niessen

Drukste stembureau

Dit stembureau, zegt voorzitter Jan Bakker, is het drukste van Wageningen. Er staan nauwelijks rijen, vanmorgen. De voorzitter concludeert alvast dat het „nu al rustiger is dan de vorige verkiezingen”.

PhD-student Vera (28) is net met vrienden over de verkiezingen aan het appen. Ze stemmen GroenLinks of Partij voor de Dieren. Ze zou „normaal niet” voor deze verkiezingen stemmen. Klimaatopwarming gaf de doorslag. „Als we dat willen aanpakken is Europa de enige manier.” Ze onderzoekt de effecten van microplastic op „kleine beestjes in het water”.

Een medewerker van de facilitaire dienst, ook met een fiets in zijn hand, heeft de debatten gisteravond nog gekeken. Hij gaat niet stemmen. „Wat moet je vinden?”, zegt hij. Anderen zeggen ook dat ze zich echt wel in de verkiezingen verdiept te hebben.

„Op welke partij ik ga stemmen? Ik heb géén idee”, zegt Jan Hooijmans, een jongen met blauwe All Stars, 19 jaar. Hij studeert ruimtelijke planning. „Ik heb vier stemwijzers ingevuld. Elke keer komt er iets anders uit. Ik wil er echt goed over nagedacht hebben.” Hij gaat af op „het laatste gevoel”. Mocht dat niet komen, stemt hij „liever blanco”.

Een studente, ook ruimtelijke planning, gekleed in een lange panterprintjas: „In de Stemwijzer stond een stelling over Russische sancties. Of ze weer afgeschaft moeten worden, vanwege de nadelige gevolgen. Dan denk ik: daar kan ik wel iets van vinden. Maar wat?” Ze haast zich door de draaideur naar binnen. „Straks, tijdens college, ga ik er nog een invullen.”