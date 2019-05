Irak belooft Nederlandse Syriëgangers niet aan te houden

Irak zal tien Nederlandse vrouwelijke Syriëgangers niet oppakken als zij op weg zijn naar het Nederlandse consulaat in Irak. De Iraakse regering heeft daar met Nederland afspraken over gemaakt, liet minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) donderdag weten aan de Tweede Kamer. Door die toezegging is vervolging van de vrouwen in Nederland een stap dichterbij.

De vrouwen bevinden zich in kampen in het noordoosten van Syrië. Onder meer omdat Nederland geen diplomatieke banden met dat land heeft en ook geen mensen het gebied in wil sturen, besloot de regering de vrouwen niet uit de kampen op te halen, maar alleen naar Nederland over te brengen voor vervolging als ze zich zelf melden bij een Nederlandse diplomatieke post. Gevreesd wordt echter dat ze onderweg naar die post opgepakt zouden worden door de Iraakse autoriteiten, waardoor ze in dat land berecht zouden worden. Voor dat laatste is nu een oplossing gevonden.

‘Niet terughalen’

De afspraken met Irak volgen op verschillende uitspraken van de rechter. Tien vrouwen die in Nederland vervolgd kunnen worden zouden met hulp van de Koerden uit het kamp naar het Nederlandse consulaat-generaal in Irak gebracht moeten worden, waarna de Koninklijke Marechaussee ze naar Nederland zou kunnen brengen voor berechting, vond de rechter.

Grapperhaus benadrukte woensdag in zijn brief dat dit niet betekent dat „er een besluit is genomen om deze Nederlandse uitreizigers terug te halen”. Ook wil Nederland de Koerden niet formeel vragen ze over te brengen. Mochten de vrouwen opduiken in het grensgebied tussen Irak en Syrië, al dan niet in samenwerking met de groeperingen die de kampen in handen hebben, zouden de Koerden de vrouwen wel kunnen aanhouden „op basis van de internationale signalering”, schreven Grapperhaus en minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD) in februari aan de Kamer.

Volgens de AIVD zitten momenteel 55 volwassenen Nederlanders (onder wie ook mannen) en 85 kinderen met één of twee Nederlandse ouders vast in Koerdisch-Syrische kampen. Het Rode Kruis heeft aangeboden een „faciliterende rol” te kunnen spelen bij het weghalen van Nederlanders uit de kampen, mocht de overheid daar om vragen.