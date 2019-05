Geoffrey Rush krijgt schadevergoeding van krant na #MeToo-beschuldiging

De Australische acteur Geoffrey Rush heeft donderdag een schadevergoeding van 2,8 miljoen Australische dollar (1,7 miljoen euro) gekregen in een rechtszaak die hij in 2017 had aangespannen tegen tabloid The Daily Telegraph na beschuldigingen van ongepast gedrag. Het is de hoogste schadevergoeding ooit in een Australische lasterzaak. Dat meldt persbureau Reuters.

De krant schreef eind 2017 dat een Australisch theatergezelschap een anonieme klacht had ontvangen over Rush ten tijde van de theatervoorstelling King Lear, waarin hij de hoofdrol vertolkte. De acteur ontkende de aantijgingen. Hij beweerde dat de artikelen haastig gemaakt waren omdat de tabloid graag een Australisch #MeToo-verhaal wilde. Ook vond hij dat hij werd afgeschilderd als een „grote viezerik” en dat zijn imago „onherstelbaar beschadigd” is.

Misgelopen inkomsten

News Corp Australia, eigenaar van de tabloid, heeft nog niet gereageerd op het vonnis. Ook de advocaat van de 67-jarige Rush heeft nog niet gereageerd. Voorafgaand aan de rechtszaak liet de hoofdredacteur van The Daily Telegraph weten achter de berichtgeving te staan. Hij zei: „We zullen onze positie in de rechtszaal verdedigen.”

Rush won in 1997 een Oscar voor zijn rol in de film Shine en speelde onder meer in Pirates of the Caribbean en The King’s Speech. In december 2017 trad hij vanwege de beschuldigingen tijdelijk af als voorzitter van de Australische Academie voor Film en Televisie.