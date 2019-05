Stembussen open, Castricum mag als eerste

De eerste Nederlandse stembus die vannacht is geopend, staat op station Castricum. Reizigers konden daar vanaf middernacht terecht. Stembussen op de stations van Breda, Nijmegen, Roermond, Zwijndrecht en Meppel zijn sinds 05:30 uur open. In totaal kan vandaag op 63 stations worden gestemd. Wie buiten zijn of haar gemeente wil stemmen, heeft behalve een stempas ook een kiezerspas nodig.

Welkom in dit blog

Welkom bij een nieuw blog over de Europese verkiezingen - op de dag dat Nederlanders naar de stembus mogen. Stembureaus openen in Nederland om 07.30 uur en sluiten om 21.00 uur. Dan wordt ook de eerste exitpoll verwacht.

Lees ook: Lees in het 'smoelenboek' op welke Nederlandse lijsttrekkers je kunt stemmen

Behalve in Nederland wordt vandaag ook in het Verenigd Koninkrijk gestemd. In de meeste andere EU-lidstaten gaan inwoners op zondag 26 mei stemmen. Definitieve uitslagen in de landen afzonderlijk, ook Nederland, worden pas vanaf zondagavond 23.00 uur bekendgemaakt. Dan wordt ook de totaaluitslag duidelijk.

Lees ook: In dit artikel vertellen NRC-correspondenten en redacteuren alles wat je moet weten over deze EU-verkiezingen