Erwin Olaf bestbezochte foto-expo in Nederland

Nooit eerder is een fototentoonstelling in Nederland zo goed bezocht als de dubbeltentoonstelling van Erwin Olaf in het Gemeentemuseum en het Fotomuseum in Den Haag.

De overzichtsexposities, waar onder meer expliciete naaktfoto’s gecombineerd worden met serene portretten van de koninklijke familie, trokken sinds de opening op 16 februari al 275.000 bezoekers, gemiddeld 3.353 per dag. Het recordbezoek voor de Ed van der Elsken-tentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam (271.000 bezoekers in 2017) is daarmee verbeterd. Met nog twintig bezoekdagen voor de boeg verwacht conservator Wim van Sinderen op „ruim 300.000 bezoekers” uit te komen.

Stomverbaasd

Olaf is stomverbaasd over het succes: „Met honderdduizend bezoekers zou ik al heel blij zijn geweest.” Wat hem met trots vervult, is dat hij zo’n gemengd publiek weet te trekken. „Ik ben nu vier keer gaan kijken. In het begin zag ik vooral veel grijze dames rondlopen. De laatste keer liep ik tussen schoolklassen, hippe jongeren en mensen met een ander kleurtje dan ikzelf heb.”

Van Sinderen is minder verbaasd. Hij voorspelde zijn directie afgelopen zomer 200.000 bezoekers. De bezoekers komen vanuit heel het land, blijkt uit onderzoek. Van Sinderen: „De oudere bezoekers zijn opgegroeid met Olafs werk. Zij zijn nieuwsgierig naar het overzicht.”

De grote variatie van het oeuvre en de enorme media-aandacht zijn volgens de conservator andere verklaringen voor de toeloop. En ook komen relatief veel bezoekers vanuit Groningen, Drenthe en Limburg naar Den Haag. Ook volgens Van Sinderen omdat Olaf „een Bekende Nederlander is die waanzinnig sympathiek wordt gevonden”.

Twee weken na de sluiting van de Haagse tentoonstellingen opent op 2 juli, Olafs zestigste verjaardag, alweer de volgende tentoonstelling van de fotograaf. En wel in het meest prestigieuze museum van Nederland: het Rijksmuseum Amsterdam.

Op 12×Erwin Olaf zullen elf foto’s en één video-installatie van Olaf worden gecombineerd met elf schilderijen en een prent uit de collectie van het Rijks. Foto’s van Olaf komen dan naast schilderijen van Rembrandt en Jan Steen te hangen. Olaf, lachend: „Daarna moet ik me misschien tien jaar heel stilletjes houden.”

De tentoonstellingen ‘Erwin Olaf’ in het Gemeentemuseum en ‘Celebrating 40 Years of Visual Freedom’ in het Fotomuseum Den Haag zijn nog te zien t/m 16 juni. Inl: gemeentemuseum.nl en fotomuseumdenhaag.nl