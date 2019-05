Een fixer voor sterren in de knel. Flack en andere series van week 21

Flack

De Amerikaanse Robyn (Anna Paquin) is een pr-manager en ‘fixer’ voor beroemde cliënten die in de problemen komen. Ze krijgt te maken met sekstapes, foute komieken, geheime affaires en voetballers die in de kast zitten. Terwijl ze de carrières van de celebs op de rails probeert te houden, blijkt haar eigen leven een zooitje. NPO Start Plus, zes afleveringen.

What/if

Renée Zellweger (Bridget Jones) is de volgende filmster die overstapt naar televisie. What/If is een mysterieuze miniserie waarin het personage van Zellweger een pasgetrouwd stel uit San Francisco een dubieus voorstel doet. Ze krijgen startkapitaal voor een start-up, maar welke prijs moeten ze daarvoor betalen? Netflix, tien afleveringen.

Alta mar

Deze serie van de makers van Las Chicas del Cable speelt zich af op een Spaans schip dat in de jaren 40 vanuit Europa naar Rio de Janeiro vaart. Onderweg wordt er een passagier omgebracht. Wie zit hier achter? Moord in de Oriënt-Expres op een boot? Netflix, acht afleveringen.

The Perfection

Allison Williams (Girls, Get Out) speelt in de psychologische horrorfilm een voormalig muzikaal wonderkind dat geobsedeerd raakt door een nieuwe pupil. Netflix, 90 minuten.