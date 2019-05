‘Duurhuurders’ komen in aanmerking voor hypotheek

Voor huurders die graag een huis willen kopen, maar geen hypotheek krijgen op basis van hun inkomen, komt er mogelijk toch een optie een hypotheek af te kunnen sluiten. Mensen die aan kunnen tonen dat ze al jaren een hoge huur kunnen betalen, zouden op basis daarvan in aanmerking moeten kunnen komen voor een hypotheek.

Hypotheekverstrekker BLG Wonen introduceert voor dit doel de zogenoemde ‘huurverklaring’. BLG is onderdeel van de Volksbank dat een marktaandeel van 6,7 procent op de hypotheekmarkt heeft.

Volgens BLG zijn er 500.000 huishoudens in de vrije sector die meer dan 25 procent van hun besteedbaar inkomen aan woonlasten besteden. Deze huishoudens betalen elke maand een huur die vaak hoger is dan de maximale hypotheeklasten die ze zouden krijgen. Toch krijgen ze geen hypotheek, omdat daarvoor het inkomen leidend is. „Huurders hebben zo het idee dat ze gevangen zijn in hun huurhuis, dat al best wel duur is”, zegt woordvoerder Jascha Hagendoorn.

Als deze huurders voor dezelfde maandlasten een koopwoning zouden hebben gehad, zouden ze in tien jaar tijd ruim 50.000 euro aan vermogen hebben opgebouwd, stelt BLG op basis van onderzoek. Nederland telt 3,3 miljoen huishoudens die huren, waarvan 565.000 in de vrije sector.

Een hypotheek wordt normaal gesproken op basis van strenge inkomenseisen verstrekt, maar daar mag van afgeweken worden via de zogeheten ‘explain’-optie als daar een goed onderbouwde reden voor is. In de praktijk gebeurt dat weinig.

Om de ‘duurhuurders’, zoals BLG ze noemt, toch in aanmerking te laten komen voor een hypotheek, wil het gebruik maken van deze ‘explain’-optie. Hagendoorn: „Een hypotheek op basis van alleen het inkomen is als een confectiepak. De ene huurder heeft dure hobby’s, de ander spaart om een mooi huis of appartement te kunnen kopen in de stad. Waarom zouden die exact dezelfde hypotheek moeten krijgen?”

In de proef, die BLG nu start onder maximaal veertig huishoudens, kunnen huurders een huurverklaring krijgen als ze aantonen dat ze al zeker twee jaar een hogere huur betalen dan ze aan hypotheeklasten kunnen krijgen, en daarbij niet hebben ingeteerd op hun vermogen. Daarmee moet voor de huurder inzichtelijk worden of een hogere hypotheek haalbaar is, en dient het voor de hypotheekverstrekker als onderbouwing voor het gebruik van de explain-optie.

Als de pilot een succes is, wil BLG de huurverklaring landelijk invoeren. Eerder gebeurde iets soortgelijks met de perspectiefverklaring, waarmee het voor flexwerkers met goede baankansen makkelijker wordt om een huis te kopen. Eerst gaf alleen Randstad die verklaring uit, nu doen alle uitzendbureaus dat.

Budgetinstituut Nibud is kritisch op het plan en wijst erop dat bij het kopen van een huis meer financiële verplichtingen komen kijken zoals het onderhouden van een huis. Ook Vereniging Eigen Huis ziet die adder onder het gras, maar is wel blij met het initiatief. „Het is goed dat een hypotheekverstrekker hier actief over denkt, want huurders merken vaak dat die weinig met hen meedenken”, zegt woordvoerder Hans André de la Porte.