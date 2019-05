‘Drie zetels? Dat kan niet waar zijn’, zegt Theo Hiddema

Forum voor Democratie wint drie zetels in het Europees Parlement, aldus de eerste exitpoll, die om negen uur binnenkomt. Op dat moment staan er, naar schatting, niet veel meer dan honderd mensen op de binnenplaats van het West-Indisch Huis in hartje Amsterdam. Er klinkt gejuich bij de fans, maar het is niet zo euforisch als eind maart, toen FVD bij de Provinciale Statenverkiezingen de grootste partij werd.

„Drie zetels?!”, zegt Tweede Kamerlid Theo Hiddema als hij iets na half tien het plein op schuift tegen een verslaggeefster van de NOS. „Dat kan niet wáár zijn!”

Ook de meeste andere aanwezigen hadden op vier tot vijf zetels in het Europees Parlement gerekend. Maar FVD had een moeizame campagne. Eerst de openlijke ruzie binnen de partijtop, waarbij mede-oprichter Henk Otten op een zijspoor werd gezet, en afgelopen week omstreden uitlatingen van partijleider Thierry Baudet over onder meer abortus, feminisme en geweld tegen vrouwen door migranten.

Alleen maar aan het winnen

Kort na de exitpoll mengen zich meer prominente FVD-leden tussen het publiek. Kandidaat-Eerste Kamerlid Dorien Rookmaker noemt de voorlopige score „een fijne uitslag”. Lager dan de peilingen, ja, „maar dat lijkt mij juist wel goed voor de druk en de dynamiek. De partij zal zich nu gaan realiseren dat het niet vanzelf gaat om het vertrouwen van de kiezer te winnen. Het moet allemaal niet te snel gaan.”

Thierry Baudet spreekt deze keer uiterst kort, veel korter dan de ruim twintig minuten op de verkiezingsavond in maart. Hij zegt: „De ene keer ben je beter dan de peilingen, de andere keer iets minder. Dat hoort allemaal bij deze avontuurlijke reis. Maar we zijn alleen maar aan het winnen.”

De aanhangers van Baudet zijn licht teleurgesteld, maar houden de moed erin. „Dit valt inderdaad wat tegen”, zegt Jelle, een 32-jarige marketeer uit de kop van Noord-Holland. Hij wil zijn achternaam liever niet in de krant want vermoedt dat zijn collega’s niet van zijn FVD-lidmaatschap geporteerd zijn. „Ik hou politiek en mijn werk liever strikt gescheiden”. Jelle en twee andere actieve leden van de jongerenafdeling van FVD denken niet dat de ophef rond de partij in de afgelopen weken veel stemmen heeft gekost.

Het conflict tussen Baudet en Otten was „een relletje”, zegt Dirk (29) uit Utrecht. „Dat komt bij andere partijen veel vaker voor.” En het essay over de Franse schrijver Michel Houellebecq gaf juist blijk van de intelligentie en authenticiteit van Baudet, zegt hij. „Thierry is nou eenmaal excentriek en controversieel. De echte FVD’ers weten dat en vinden dat geen probleem.”

