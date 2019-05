CDU worstelt met kritische video Duitse YouTuber

Duitslands grootste regeringspartij CDU is in de laatste dagen voor de Europese verkiezingen in een pijnlijke kramp geschoten, omdat ze niet weet hoe ze moet reageren op een fel politiek filmpje van een bekende YouTuber. Het filmpje, getiteld De vernietiging van de CDU, duurt 55 minuten, is met krachttermen doorspekt en is in een paar dagen tijd al meer dan vijf miljoen keer bekeken.

De 26-jarige Rezo, zoals zijn artiestennaam luidt, houdt zich op YouTube doorgaans bezig met muziek, het testen van producten of het maken van grappen over seks en eten, niet met politiek. Maar deze keer heeft hij een frontale aanval gelanceerd op de CDU en eigenlijk het hele regeringsbeleid van de afgelopen jaren.

Gezeten in wat een jongenskamer lijkt, met keyboards en gitaren binnen handbereik, neemt Rezo (in oranje hoodie en met blauwe haarlok) zonder veel nuances onder meer het Duitse klimaatbeleid onder vuur, de militaire samenwerking met de Verenigde Staten, de Europese richtlijn voor bescherming van auteursrechten, het onderwijsbeleid en de kloof tussen arm en rijk.

Heel sterk op de Europese politiek is zijn betoog niet gericht, zegt Rezo, want Europese politiek is, anders dan zijn eigen video, „fucking saai”. Over de titel zegt hij dat het niet zijn bedoeling is iets of iemand te vernietigen, maar dat de CDU zich met haar beleid zélf vernietigt.

Campagnemachine

Vanaf zaterdag was de video te zien, maar een reactie van de CDU bleef lang uit. De kwestie toont het ongemak van een partij die doorgaans een goed geoliede campagnemachine heeft, maar zich niet thuis voelt in de wereld van de nieuwe media. Een partij die graag ook jonge kiezers wil aanspreken, maar niet weet hoe.

Naar nu blijkt had de partij aanvankelijk haar jonge Bondsdaglid Philipp Amthor, eveneens 26, naar voren geschoven om in een eigen video op Rezo te reageren. De ouwelijk ogende Amthor – meestal met stropdas, manchetknopen, blazer en conservatief kapsel, kortom een tegenpool van Rezo – nam inderdaad een filmpje op, maar de CDU besloot dat uiteindelijk toch niet uit te zenden. „Om politiek niet tot spektakel te maken.”

Een poging van partijleider Annegret Kramp-Karrenbauer om een humoristische draai aan de kwestie te geven, ging de mist in toen ze vroeg of de CDU zich soms ook moet verantwoorden voor de zeven Bijbelse plagen? Dat leidde tot een storm van hoon: wist de leider van de christendemocraten niet dat in de bijbel sprake is van tíen plagen?

Dat alles deed de ophef, en daarmee de belangstelling voor de video van Rezo, alleen maar groeien. Inmiddels heeft secretaris-generaal van de CDU, Paul Ziemiak (33), Rezo uitgenodigd voor een gesprek.