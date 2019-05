‘Bevinkje’ van minister Wiebes was ‘stomme verspreking’

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) heeft voor veel verontwaardiging gezorgd door de aardgasbeving in Groningen „een bevinkje” te noemen. Hij deed de uitspraak donderdag voor de camera van regionale omroep RTV Noord, bij een bezoek aan de provincie waar woensdag in Westerwijtwerd een beving plaatsvond met een kracht van 3,4. Het was de een na zwaarste beving die Groningen de afgelopen jaren heeft getroffen.

Lees ook: Groningers zijn moedeloos, machteloos

Op de vraag waarom de minister donderdag niet met concrete maatregelen kwam over de uitblijvende versnelling van de hersteloperaties van woningen, antwoordde hij: „Als we dat allemaal hadden moeten doen aan de hand van een bevinkje, zou dat ronduit armetierig zijn geweest.” Volgens de minister liggen de versnellingsmaatregelen al in het verschiet.

Zijn uitspraak zorgde voor veel verontwaardigde reacties. Volgens GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee gooit Wiebes „onnodig zijn eigen glazen in”, stelde hij op Twitter. Op datzelfde medium noemt SP-Kamerlid Sandra Beckerman de uitspraak „volstrekt onacceptabel”. Donderdag spraken minister Wiebes en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) in de regio met bewoners en bestuurders. In Westerwijtwerd werden ze door tientallen demonstrerende bewoners ontvangen.

In een reactie noemt Wiebes de uitspraak „een stomme verspreking”.