Bannon prijst Le Pen uitbundig. Maar moet dat niet van Le Pens mediatijd af?

Steve Bannon, de voormalige adviseur van Donald Trump, heeft „geen enkele rol” in de Franse verkiezingscampagne van de Rassemblement National van Marine Le Pen. Aldus Le Pen zelf. Bannon liet zich begin van de week door verschillende Franse media interviewen en was steeds weer lovend over Le Pens partij. Hij zei bij de stemming van zondag een „aardverschuiving” te verwachten. Maar volgens Le Pen was Bannon slechts in Parijs „voor zaken”. Hij zou zijn intrek hebben genomen in het hotel Le Bristol (1.500 euro per nacht) om een van zijn bedrijven aan een Franse bank te verkopen.

De Franse mediaraad die in campagnetijd precies bijhoudt hoeveel aandacht de verschillende partijen krijgen, denkt daar wat anders over. De spreektijd van Bannon wordt meegeteld met die van de RN, zo meldt de Franse Huffington Post. „De duur van interventies afkomstig van personen die expliciete steun uitspreken aan een kandidatenlijst wordt meegerekend en opgeteld bij de spreektijd van de genoemde lijst”, schrijft de Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA). Dit geldt voor politici, gewone burgers die campagne voeren en ook voor „buitenlandse persoonlijkheden” die steunverklaringen geven.

Verkiezingscampagnes zijn in Frankrijk aan zeer strikte regels gebonden. Zo zijn commerciële advertenties voor politieke partijen niet toegestaan. Alle lijsten krijgen precies evenveel zendtijd in een dagelijks blok met campagnefilmpjes. Geregistreerde kiezers hebben afgelopen week van overheidswege in de post een dikke enveloppe ontvangen met alle door de partijen aangeleverde campagnefoldertjes en kandidatenlijsten. In tv-debatten wordt per kandidaat precies geklokt om kleinere kandidaten niet tekort te doen. Een debat zoals dat in Nederland tussen Rutte en Baudet op de vooravond van de verkiezingen is in Frankrijk uitgesloten.

De inzet van Bannon, door critici een ‘Paard van Troje’ genoemd, heeft de partij van Le Pen verdeeld. Zij zegt niets van „buitenlandse inmenging” te moeten hebben en weet hoe weinig populair Trump in Frankrijk is, ook onder haar eigen kiezers. Maar een journalist van dagblad Le Parisien liet via Twitter weten dat hij na zijn interview ook kopstukken van het RN in Le Bristol zag. Le Pens partijgenoot en levenspartner Louis Aliot voert naar eigen zeggen regelmatig overleg met Bannon. Tegen Le Parisien zei de Amerikaanse strateeg dat een overwinning van de nationalisten in Europa Trumps herverkiezing in 2020 kan helpen. „Mijn theorie is dat politieke ideeën bewegen zoals de kapitaalmarkten. Daarom breng ik zo veel tijd in Europa door.”