‘Amerikaanse Talibaan’ John Walker Lindh komt vrij

John Walker Lindh, een Amerikaan die in 2001 werd opgepakt omdat hij voor de Talibaan had gevochten in Afghanistan, mag donderdag de gevangenis verlaten. Over de vrijlating van de 38-jarige man is onrust ontstaan in de Verenigde Staten omdat er aanwijzingen zouden zijn dat hij er nog steeds radicale opvattingen op nahoudt, aldus persbureau Reuters.

Lindh, opgegroeid in Washington D.C., werd in Afghanistan door Amerikaanse troepen gevangengenomen toen de Verenigde Staten het land binnenvielen na de aanslagen van 11 september 2001. Daar werd hij herkend als een landgenoot van de Amerikaanse militairen. In 2002 werd hij veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor onder meer het steunen van de terroristische organisatie. Nu komt hij na zeventien jaar wegens „goed gedrag” vervroegd en voorwaardelijk vrij.

Een aantal Amerikaanse senatoren heeft om opheldering gevraagd over zijn vrijlating. In gelekte overheidsdocumenten uit 2016, gepubliceerd in het tijdschrift Foreign Policy, stonden zijn opvattingen omschreven als „extremistisch”. Lindh zou nog steeds staan voor een „wereldwijde jihad” en extremistische teksten schrijven en vertalen.

Arabisch leren

Lindh, die zich op 16-jarige leeftijd bekeerde tot de islam, heeft altijd ontkend dat hij tegen de VS had willen vechten. Hij reisde in 1998 naar Jemen om Arabisch te leren, en twee jaar later naar Pakistan om de islam te bestuderen. Daarna ging hij als „vrijwilliger” strijden voor de Talibaan om mede-moslims te helpen in hun „jihad”.

Zijn betrokkenheid bij de Talibaan had Lindh naar eigen zeggen niet gezien als anti-Amerikaans. Tijdens een zitting, voor zijn veroordeling, zei hij terrorisme „op elk niveau” te veroordelen. De aanslagen door Al-Qaeda zouden volgens hem „compleet tegen de islam” ingaan.