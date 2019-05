Aantal corruptiezaken onder ambtenaren fors gestegen

Het aantal gevallen van corruptie waarbij ambtenaren van gemeenten en opsporingsdiensten betrokken zijn, is vorig jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het donderdag gepubliceerde jaarverslag van het Openbaar Ministerie. Justitie spreekt van zeer ernstige en complexe zaken waarbij bijvoorbeeld gevoelige informatie naar criminelen wordt doorgespeeld.

In 2017 werden 22 corruptiezaken onderzocht bij de opsporingsdiensten. Dat aantal steeg een jaar later naar 33. Ook het aantal zaken waarin er sprake was van lekken door ambtenaren naar criminelen ging omhoog, van 23 naar 32.

Dat het aantal zaken van 45 naar 65 is gestegen, komt volgens justitie doordat „de onderwereld en de bovenwereld meer verweven raken” met elkaar. Voor ambtenaren is het soms lucratief om bij criminaliteit weg te kijken, zegt topman van het OM Gerrit van der Burg bij BNR. De georganiseerde criminaliteit wordt de laatste jaren bovendien krachtiger. Vooral als het gaat om fraude en drugshandel wordt er door criminelen meer samengewerkt.

Zelfverrijking

Als voorbeeld van corruptie noemt het OM een reeks onderzoeken naar aanbestedingen bij gemeenten. Uit die onderzoeken bleek onder meer dat ambtenaren die over de aanbestedingen gingen, daarbij aan zelfverrijking deden. Over welke gemeenten het gaat, wil het OM niet zeggen.

Behalve de toename van corruptie bij het Rijk maakt justitie zich ook zorgen over de toegenomen dreiging voor burgers door criminelen. Het OM ziet dat criminelen „steeds minder schroom hebben om liquidaties op klaarlichte dag uit te (laten) voeren” waardoor ook omstanders in gevaar kunnen komen. Zo werd in maart vorig jaar de broer van kroongetuige Nabil B. op een donderdagochtend in Amsterdam-Noord doodgeschoten.