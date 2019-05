Zware gasbeving in Groningen: ‘Het voelt alsof je op een vulkaan leeft’

Een bewegend huis. Rinkelende ramen. En dan een knal. „Het voelde alsof iemand mijn bed optilde en liet vallen”, zegt Andrea Volkers (56) uit Westerwijtwerd woensdagochtend. „Ik stond te plassen”, vertelt Rob de Groot (78) terwijl hij zijn hond Magic uitlaat in het dorp. „En opeens vliegt Magic een meter de lucht in.” Weer een beving, wisten De Groot en Volkers meteen. „Maar wel een flinke”, voelde Volkers.

Even voor zes uur ’s ochtends schrok het dorp Westerwijtwerd op van een beving met een gemiddelde kracht van 3,4. Deze zou in een groot deel van de provincie en in de stad Groningen gevoeld zijn. Na de aardbeving in Huizinge in 2012, die een kracht van 3,6 had, is dit één van de zwaarste aardbevingen die de provincie de afgelopen jaren trof.

Foto Kees van de Veen

En de eerste die Deborah van Straalen (44) meemaakte. „Ik maakte mijn twee kinderen van zes en tien jaar wakker en we liepen meteen naar buiten”, vertelt ze. „Maar ik durfde niet via de achterdeur, want daarboven zit een betonnen plafond.”

Ze maakte de vuurwerkramp in Enschede van dichtbij mee. Maar dit is dreigender, zegt Deborah, die tien jaar in het dorp woont. „Het voelt alsof je op een vulkaan woont die elk moment kan uitbarsten”, zegt ze. „Alleen weet je niet wanneer. Die dreiging, daar denk je elke dag aan.” Ze wijst naar de molen achter haar huis. De stelling leunt op het huis ernaast, dat onbewoonbaar is verklaard. „De inspecteurs zeggen dat mijn huis veilig is, dat de stelling en de wieken een andere kant op zullen vallen. Ik weet niet of ik dat kan geloven. Van deze beving schrik ik heel erg.”

In het dorp van net honderd inwoners hangen al vlaggen halfstok. De meesten mensen die voor hun huis staan, vertellen dat ze gewend zijn aan de aardbevingen. Die van Huizinge voelden ze. Die beving had tot gevolg dat duizenden huizen beschadigd raakten.

De beving van vorig jaar in Zeerijp, met een kracht van 3,4, leidde tot Haagse maatregelen. Het kabinet kondigde aan de gaskraan in 2030 dicht te draaien en een nieuwe schadehersteloperatie werd ingesteld. Ook kreeg de versterkingsoperatie – waarbij tienduizenden panden zo veilig moeten worden gemaakt dat mensen levend hun huis uit kunnen bij een zware beving – een herstart. Maar beide operaties verlopen stroef.

Bij de Tijdelijke Commisie Mijnbouwschade Groningen waren rond 10.30 uur negentig schademeldingen binnengekomen. In twaalf gevallen was de schade zo ernstig dat er melding werd gedaan van een zogenoemde Acuut Onveilige Situatie, meldt een zegsman aan persbureau ANP.

Foto Kees van de Veen

Tegenover de molen heeft Tineke Gombert (58) er weinig vertrouwen in. „Dit is geen Gronings probleem, dis is een nationaal probleem. Maar dat gevoel krijg je niet. Ik sta hier moedeloos. En machteloos.”