Gisteren is staatssecretaris Mark Harbers van Asielzaken afgetreden. De reden: hij heeft de Tweede Kamer onjuist geïnformeerd over criminaliteit onder asielzoekers in Nederland. Wél cijfers over winkeldiefstal en gestolen fietsen, niet over moord of verkrachting. Hij is de vierde VVD’er die aftreedt, in korte tijd, op dit ministerie. Hoe heeft dit zo ver kunnen komen?

Presentatie: Thomas Rueb.

Productie: Henk Ruigrok van der Werven & Mirjam van Zuidam.

Montage: Iddo Havinga.