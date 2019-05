Violiste Philippens stelde vragen, en roept ze op

De transformerende krachten van muziek lijken een wezenlijke drijfveer bij een nieuwe generatie klassieke musici. Wat verschuilt zich achter of tussen de noten op het papier? Hoe verhoudt het werk van de ene componist zich tot dat van een tijdgenoot of voorganger? Maakte ieder een kaart van hetzelfde landschap? Deze vragen komen naar boven bij het beluisteren van Insight, het nieuwe album van violiste Rosanne Philippens.

Ze maakte een tournee door Europa met solostukken van Bach, Biber, Enescu en Ysaÿe in haar koffer. In elke zaal sprak ze met het publiek over de aard van deze muziek, de volgorde, de manier waarop ze op elkaar inwerken. Onderweg vielen haar ook improvisaties in. De stukken ontwikkelden zich als personages die met elkaar in gesprek gingen. Muziek is een toevluchtsoord voor het mysterie in een onttoverde wereld. Rosanne Philippens toont de spirituele wil en het instinct om die betovering weer op te roepen.