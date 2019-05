Vierhonderd miljoen euro extra voor klimaatdoelen

Het kabinet heeft besloten dit jaar vierhonderd miljoen euro extra vrij te maken voor het behalen van de klimaatdoelen. De jaren daarna reserveert het kabinet jaarlijks zo’n 110 miljoen euro extra. Dat bevestigen bronnen woensdag aan NRC na berichtgeving van de NOS .

Volgens de NOS is het geld bestemd voor onder meer een warmtefonds waarmee huizenbezitters hun woning kunnen verduurzamen. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in de markt voor tweedehands elektrische auto’s. Nu verdwijnen gesubsidieerde elektrische auto’s vaak naar het buitenland. Tot slot wordt een deel van het geld gebruikt om woonwijken van het gas af te halen. Hoe het geld precies verdeeld gaat worden, is nog niet duidelijk.

Doelen

Het geld komt bovenop de 500 miljoen euro die het kabinet al in de Najaarsnota had gereserveerd voor „maatregelen voor CO2-reductie”. Nederland moet dankzij de gerechtelijke uitspraak in het Urgenda-vonnis de CO2-uitstoot in 2020 met 25 procent verminderen ten opzichte van 1990. Zonder nieuwe afspraken komt de reductie volgend jaar uit op 21 procent.

Ook lijkt Nederland de Europese energiedoelstellingen voor hernieuwbare energie niet te gaan halen. Nederland moet volgend jaar 14 procent van de energie opwekken uit duurzame bronnen zoals windmolens en zonnepanelen. Dit percentage lag in 2017 op 6,6 procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is Nederland van alle EU-landen hiermee het verst verwijderd van de duurzame energiedoelen.