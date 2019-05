Verpleeghuiszorg kreeg 18.500 nieuwe werknemers sinds 2016

Verpleeghuizen hebben in 2017 en 2018 18.500 nieuwe medewerkers aangetrokken. In totaal gaat het om zo’n 9.000 voltijdbanen. Dat blijkt woensdag uit een voortgangsrapportage van het ministerie van Volksgezondheid en een analyse van de kwaliteitsplannen voor 2019 door Zorgverzekeraars Nederland.

Ook werd bekend dat de plannen die verpleeghuizen hebben ingediend om in aanmerking te komen voor subsidies grotendeels zijn goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid. Van de 600 miljoen euro die in 2019 extra beschikbaar is gesteld, is 583 miljoen toegekend aan de verpleeghuizen. In totaal heeft het kabinet structureel 2,1 miljard euro extra toegezegd.

Met het geld willen de verpleeghuizen met name meer personeel aantrekken. De branche verwacht dit jaar nog eens 19.000 nieuwe werknemers aan te stellen. In de verpleeghuiszorg was de laatste jaren veel onvrede omdat er te weinig tijd en aandacht was voor bewoners van verpleeghuizen. Als het aantal medewerkers in de sector groeit, komt dat volgens het ministerie de kwaliteit van de zorg ten goede.