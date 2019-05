Het wantrouwen zet zich vast in de geest van de Groningers

Het is drie seconden voor tien voor zes als Sebastiaan van den Brink uit Groningen op Twitter zich afvraagt wat hij zojuist heeft gevoeld: „Oeh, was dat een #aardbeving?” Het is nog geen minuut na de forse beving die het dorpje Westerwijtwerd woensdagochtend in alle vroegte trof. Jasper Oenema, een andere twitteraar uit Groningen, weet het al zeker. „Aardbeving 05.48 Groningen”, twittert hij zes seconden later. Het was een flinke, voegt hij even later toe.

Veel Groningers trekken vrijwel meteen na de aardbeving naar het sociale netwerk Twitter om hun verbazing - en frustratie - te uiten. Zestien seconden na het eerste bericht valt voor het eerst het woord ‘NAM’, de Nederlandse Aardolie Maatschappij, die voor de helft in handen is van Shell en ExxonMobil. Volgens het KNMI is de beving het gevolg van de gaswinning door de NAM in de regio. In de tien minuten daarna wordt bijna tweehonderd keer over de gasbeving getweet. ‘s Middags staat de teller op bijna 7.000 tweets.

Verdacht KNMI-bericht

De frustratie druipt van de berichten af: „Pfffff gaan we weer!!”, schrijft iemand. De regionale omroep RTV Noord wordt bestookt met meldingen en zet vlak na zessen het eerste bericht over de gasbeving op zijn website. Twintig minuten daarna bevestigt het KNMI wat Groningers allang vermoedden: het was een beving met een kracht van 3,4 die Westerwijtwerd heeft getroffen - de een-na-zwaarste ooit in de provincie.

Dat de kracht van de beving niet dírect is bekendgemaakt, vindt een deel van de Groningse Twitteraars verdacht. Zij delen veelvuldig een tweet waarin gesuggereerd wordt dat het KNMI eerst nog even „overleg” moest voeren met „de vakjury” van het ministerie van Economische Zaken, Shell en de NAM. De suggestie: de overheid en energiebedrijven moesten eerst afstemmen wat er precies over de beving gecommuniceerd wordt, om niet al te veel onrust te veroorzaken. Het bericht wordt meer dan 120 keer gedeeld.

Lees ook: Zware gasbeving in Groningen: ‘Het voelt alsof je op een vulkaan leeft’

Ook andere veel gedeelde berichten laten zien dat het wantrouwen zich na de zoveelste gasbeving in de geesten van de Groningers heeft vastgezet. Een twitteraar voorspelt alvast de reacties van politici : ‘Geschokt’, ‘Geschrokken’, ‘Leven mee’, ‘Instellen onderzoek’, ‘Snelle schadeafhandeling’. ‘En gaan over tot de orde van de dag’, besluit zij. In de reacties wordt een Bingokaart gedeeld waarop mensen clichés af kunnen strepen.

Een woordvoerder van het KNMI zegt dat iedere geregistreerde aardbeving automatisch op de website komt, waarna een seismoloog snel naar de melding kijkt. Van overleg is dus geen sprake, aldus de voorlichter. Maar dat lijkt weinig Groningers meer te overtuigen. Persoonlijke verhalen over slepende zaken om de schade te verhalen worden eveneens veel gedeeld, net als kritiek op premier Mark Rutte. „Jarenlang Shell matsen, jarenlang Groningen uitzuigen”, schrijft SP-Kamerlid Sandra Beckerman bijvoorbeeld op Twitter. Het bericht wordt ruim 180 keer gedeeld.

„Het wordt routine”, twittert Joop Siepel uit Loppersum in een minder vaak gedeeld bericht. Controle rondje woning, is zijn commentaar bij een filmpje waarin hij een los stuk muur aanduwt.