Staalgigant British Steel in surseance, mogelijk 25.000 banen in gevaar

British Steel, de tweede staalproducent van het Verenigd Koninkrijk, heeft woensdag uitstel van betaling gekregen. Britse media melden dat de gesprekken tussen de regering in Londen en de staalfabrikant over een noodkrediet van 30 miljoen pond zijn stukgelopen, waardoor het bedrijf niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.

De fabriek blijft tijdens de surseance doorproduceren en ook de leveringen aan klanten gaan door. Accountantskantoor EY wordt aangesteld als curator. Het doel is om de belangrijkste staalfabriek in het Noord-Engelse Scunthorpe open te houden.

Bij een faillissement zouden de vijfduizend werknemers van British Steel hun baan verliezen. In de keten van aan- en toeleveranciers rondom British Steel zouden nog eens 20.000 andere banen risico lopen, waarvan een deel in Nederland.

Last van Brexit-onzekerheid

In 2016 werd het noodlijdende staalbedrijf door investeerder Greybull voor het symbolische bedrag van 1 pond overgenomen van het Indiase Tata Steel. Greybull leek erin te slagen British Steel weer winstgevend te maken, maar kon niet voorkomen dat het bedrijf opnieuw in de problemen kwam.

British Steel heeft last van de onzekerheid rond de Brexit, die er volgens the Guardian mede voor gezorgd heeft dat de fabriek in Scunthorpe 25 procent minder bestellingen binnenkreeg. Ook de ongunstige wisselkoers van het Britse pond speelt het bedrijf parten.