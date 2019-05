Someone heeft op tweede ep al een klassieker staan

Someone is de nieuwe artiestennaam van Tessa Rose Jackson. Jackson wil op haar tweede, fantastische EP haar liedjes niet alleen laten horen, maar ook laten ‘zien’. De bij de nieuwe nummers door Jackson gemaakte kunstwerken kun je bekijken via ‘augmented reality’ en een app. Tijdens optredens worden haar beelden geprojecteerd.

Het verschil met de vorige EP is groot: alsof Jackson plotseling een nieuwe stijl ontdekte die haar perfect blijkt te passen. In de richting van Tame Impala gaan haar bedwelmende soundscapes vol psychedelisch cirkelende zweefklanken, deinende echo’s en haar eigen stem die als een astronaut de ruimte lijkt af te tasten. De melodieën zijn rijk maar toegankelijk. ‘Pull It Together’ klinkt nu al als een klassieker, de overige vier liedjes komen dicht in de buurt.

Live: 24/5, Paradiso, Amsterdam. 25/5, Sniester Festival, Den Haag. 15/6, Transformer Festival, Maastricht.