Shell erkent: geen winstbelasting betaald in Nederland

Shell betaalt per saldo inderdaad geen winstbelasting in Nederland. Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland en Alan McLean, de hoofdverantwoordelijke voor belastingzaken erkennen dat dinsdag in een interview met weekblad Elsevier. De twee bevestigen daarmee berichtgeving van dagblad Trouw, dat eind vorig jaar publiceerde uit gelekte stukken van de Belastingdienst.

Het olie- en gasbedrijf mag verliezen van buitenlandse dochterbedrijven aftrekken van de in Nederland gemaakte winst, omdat het hier zijn hoofdkantoor gevestigd heeft. Zo komt de winst waarover Shell Nederland belasting moet betalen op papier uit op nul.

De Nederlandse tak van Shell, waar onder meer de tankstations en de raffinaderijen in Moerdijk en Pernis onder vallen, maakt wel degelijk winst. Volgens Elsevier ging het in 2016 en 2017 om respectievelijk 1 miljard en 1,3 miljard euro. Maar doordat het hoge aftrekposten voor zijn hoofdkantoor kon opgeven, werd hierover uiteindelijk geen winstbelasting betaald. De Nederlandse schatkist zou hierdoor over 2016 en 2017 zo’n 550 miljoen euro zijn misgelopen.

Voor de NAM, die voor de helft eigendom is van Shell, is wel winstbelasting afgedragen. Dat was vorig jaar 230 miljoen euro en in 2017 97 miljoen euro.

Kritiek uit Den Haag

De bevestiging in Elsevier zorgt voor scherpe kritiek op Shell vanuit de landelijke politiek. Onder meer de PvdA, GroenLinks en de SP reageerden dinsdag verontwaardigd. „Nul, noppes, nada, niks. Dat is de winstbelasting die Shell betaalt in ons land. En wat zij niet betalen, betalen mensen meer”, aldus SP-leider Lilian Marijnissen dinsdag in een tweet.

Na het nieuws van Trouw, dat op basis van gelekte documenten naar buiten kwam, zeggen Van Loon en McLean te hebben overwogen om aangifte te doen van het lekken van vertrouwelijke informatie. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer liet daarop weten dat Shell „niet TEGEN, maar BIJ de Belastingdienst” aangifte zou moeten doen. „En net als iedereen gewoon belasting moeten betalen.”

De Shell-bestuurders laten in het interview met Elsevier weten de kritiek niet eerlijk te vinden, omdat Shell wel andere belastingen afdraagt in Nederland. Bovendien zou het wegvallen van de winstbelasting volgens McLean het „natuurlijke gevolg” zijn van de belastingafspraken die in Nederland gelden. „Het is al jaren regeringsbeleid om in Nederland een aantrekkelijk belastingklimaat te scheppen – investeringsklimaat, noemen jullie dat, geloof ik – om hoofdkantoren van grote multinationals aan te trekken”, zegt hij in Elsevier.